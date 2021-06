L'Italia sogna, Di Lorenzo avverte: "Non abbiamo ancora fatto nulla"

Giovanni Di Lorenzo parla a due giorni dalla sfida con l’Austria: “C’è tanta concentrazione, iniziano le partite da dentro o fuori”.

Si avvicina a grandi passi la sfida valida per gli ottavi di finale di Euro 2020 che vedrà l’Italia opposta all’Austria. Per gli Azzurri, che stanno affrontando il torneo con grandi ambizioni, si tratta ovviamente di un appuntamento da non fallire, poiché in palio c’è la prosecuzione del cammino nella massima competizione continentale.

Giovanni Di Lorenzo, parlando in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano, ha spiegato come l’Italia si sta preparando alla gara.

“Sappiamo che l’Austria è una squadra fisica, che sa giocare sopra ritmo e che ha in Alaba il suo giocatore più importante. Noi stiamo lavorando bene e arriveremo preparati alla sfida. Siamo l’Italia e scenderemo in campo per vincere. Non c’è nessuna ansia, c’è solo tanta concentrazione. Adesso iniziano le sfide da dentro o fuori e la tensione è quella giusta. C’è una bella atmosfera”.

Quella dell’esterno Azzurro è stata una carriera in crescendo.

“Sono qui per merito del Napoli e sono contento di rappresentarlo. Negli ultimi cinque anni sono cambiate tante cose. Mi sono ritrovato senza squadra, ma sono stato bravo a non arrendermi e a crederci sempre. Ho fatto tanti sacrifici e adesso mi sto godendo questa esperienza. Ho trovato club che mi hanno fatto crescere e ora sto dando tutto me stesso. Qui la concorrenza è tanta, ma cerco di fare sempre dei mio meglio quando vengo chiamato in causa”.

Secondo molti l’Italia non ha ancora affrontato avversari di grande valore.

“Non ci sono partite facili in campo internazionale. L’Italia non perde da trenta partite e non concordo sul fatto che non abbiamo incontrato grandi squadre. Noi proviamo sempre a dare il massimo, il resto sono solo parole. Agli Europei ci sono tante Nazionali che sono forti e che stanno facendo bene, noi sappiamo che il nostro è stato sin qui un bel percorso, ma non abbiamo fatto ancora nulla. Speriamo di esserci anche noi tra le squadre che lotteranno fino alla fine”.

Attorno a questa Nazionale si respira grande entusiasmo.