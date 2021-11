Italia, l'attacco è (ancora) un problema: azzurri 'spuntati' e senza killer instinct

La scorpacciata di goal inflitta alla malcapitata Lituania lo scorso settembre aveva illuso un po' tutti, offuscando quello che in realtà è il problema maggiore di questa Italia, ossia la mancanza di cattiveria sottoporta e l'assenza di un bomber di razza che invece molte altre nazionali possiedono.

Immobile non ha preso parte alle ultime due sfide per un infortunio che lo ha rispedito a casa, ma l'impressione è che anche con l'attaccante campano in campo non sarebbe cambiato molto: a differenza del rendimento offerto alla Lazio, in azzurro l'ex Torino ha spesso faticato, senza mai trovare quella profondità che in biancoceleste rappresenta un marchio di fabbrica.

In Irlanda del Nord, al suo posto, Mancini ha schierato Insigne: almeno dall'inizio, prima che di verificasse un continuo scambio di posizioni con Chiesa, anche lui non perfetto negli ultimi metri. Il commissario tecnico si è poi affidato a Belotti e, soltanto nell'ultimo quarto d'ora, a Scamacca, gettato nella mischia come ultima speranza per provare a contrastare la difesa avversaria dal punto di vista fisico.

Nessun minuto concesso a Raspadori, di cui a settembre si parlava come del 'nuovo Paolo Rossi' dopo la convincente prestazione offerta contro la Lituania: per il bomberino del Sassuolo solo qualche scampolo di gara all'Olimpico con la Svizzera, peraltro inutile per pervenire alla vittoria.

Impossibile, dunque, non rivolgere uno sguardo a chi, a questa Nazionale, avrebbe potuto fare comodo: uno come Destro ad esempio, fermato da un infortunio che ha interrotto il momento d'oro vissuto col Genoa; o anche Kean, anch'egli reduce da noie di natura fisica, senza tralasciare quella che al momento è soltanto una suggestione: Lorenzo Lucca, rivelazione del Pisa in Serie B e punta di diamante dell'Under 21 di Nicolato che lo stesso Mancini ha visionato in prima persona, salvo poi decidere di non fare il passo più lungo della gamba convocando un ragazzo che fino a qualche mese fa illuminava il palcoscenico della Serie C con la maglia del Palermo.

Tante opzioni, tante alternative ma un solo problema da risolvere entro marzo, quando partiranno i playoff: il goal, che nel calcio non è un semplice dettaglio.