Italia ko con la Spagna, l'amarezza di Mancini: "Abbiamo commesso errori, dispiace perdere così"

Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine della semifinale di Nations League che ha visto l'Italia uscire sconfitta dal match di San Siro contro la Spagna.

Il Ct jesino ha espresso rammarico soprattutto per quanto accaduto nel primo tempo, prima con l'errore di Insigne e poi con il rosso a Bonucci:

"Dispiace perdere in questo modo ma le partite sono così, nel primo tempo potevamo pareggiare ma poi abbiamo fatto un errore che non si deve fare".

L'espulsione di Bonucci:

"Devo rivederla perché dal campo non ho capito cosa sia successo, ma Leonardo doveva fare attenzione sulla prima ammonizione quando ha preso il giallo per proteste. Nel secondo tempo siamo stati bravissimi, nonostante l'uomo in meno abbiamo difeso bene senza prendere goal e siamo riusciti a segnare".