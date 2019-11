Italia, Jorginho infallibile dal dischetto: "Il segreto è il saltello? Studiate le immagini"

L' chiude alla grande un girone di qualificazione perfetto per e contro l'Armenia Jorginho si conferma infallibile dal dischetto, sono addirittura 18 i penalty messi a segno a fronte di un solo errore.

Ai microfoni di 'Rai Sport', il centrocampista del ha commentato il cammino azzurro:

"Un’Italia un po’ brasiliana. Credo ci sia una mentalità propositiva. Vogliamo divertirci, spingere, cercare il goal senza mancare di rispetto all’avversario. Abbiamo continuato a giocare per divertirci e divertire il pubblico che è venuto allo stadio".

Al prossimo Europeo l'Italia avrà il compito di tornare nuovamente su alti livelli:

“Ci stiamo preparando per quello. Lavoriamo sui nostri errori proprio per migliorarci. Andremo a vedere a che punto siamo e credo che possiamo toglierci diverse soddisfazione. Andare avanti in Europa con i club? Sarebbe importante, certe cose le impari giocando solo a certi livelli”.