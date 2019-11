Italia-Islanda Under 21 dove vederla: Rai o Sky? Canale tv e diretta streaming

L'Italia Under 21 sfida i pari età dell'Islanda, obiettivo sorpasso: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Continua il percorso dell' Under 21, decisa ad ottenere un pass per l'Europeo previsto nel 2021. Di fronte agli azzurri ci sarà l', che attualmente conta due punti in più in classifica rispetto alla squadra di Nicolato (due vittorie e un pareggio nelle tre gare giocate fin qui).

Obiettivo sorpasso dunque per la truppa dell'Italia Under 21, di fronte ad un'Islanda che ha stupito ottenendo tre vittorie su quattro. La Nazionale isolana ha però giocato una gara in più, mentre l' capolista è scesa in campo in cinque occasioni con tre successi e un pareggio.

L'Italia ha cominciato da qualche settimana il nuovo percorso versol'Europeo di categoria, con grandi speranze. Non è stato certo dimenticato l'ultimo deludente torneo giocato in casa, con un team stellare fermatosi però subito. Nuova squadra, vecchi obiettivi.

In questa pagina tutte le informazioni su Italia Under 21- Islanda Under 21: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ITALIA UNDER 21-ISLANDA UNDER 21: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Italia Under 21-Islanda Under 21

Italia Under 21-Islanda Under 21 Data: 16 novembre 2019

16 novembre 2019 Orario: 18.30

18.30 Canale : Rai 2

Rai 2 Streaming: Rai Play, sito Rai Sport

ORARIO ITALIA UNDER 21-ISLANDA UNDER 21

La gara tra Italia Under 21 e Islanda Under 21 si giocherà sabato 16 novembre alle ore 18: ad ospitare le due squadre sarà lo stadio Paolo Mazza di Ferara, casa della .

sarà trasmessa in diretta esclusiva su Rai 2: gara valida per le qualificazioni all'Europeo del 2021.

Il match tra l'Italia Under 21 e i pari categoria dell'Islanda sarà ovviamente disponibile anche in diretta per tablet, pc e smartphone. Basterà collegarsi al sito della Rai o scaricare l'app di Rai Play sul proprio dispositivo portatile.

Nicolato dovrebbe disegnare l’Under 21 con un 4-3-3. Il commissario tecnico non potrà contare su Bastoni e Pellegrini (entrambi infortunati), Tonali che si è aggregato alla Nazionale maggiore e lo squalificato Kean. In difesa, spazio quindi a Ranieri e Sala nella linea davanti a Carnesecchi, mentre le chiavi del centrocampo dovrebbero essere affidate a Carraro. In attacco, Pinamonti sarà il perno di un tridente completato da Sottil e Scamacca.

L’Islanda dovrebbe schierarsi con un 4-1-4-1 nel quale Hauksson sarà chiamato ad agire da frangiflutti davanti alla difesa. Borteisson, Wilumsson, Boroarsson e Finnsson dovrebbero completare la linea di mediana, mentre in attacco Gudjohnsen agirà da unica punta.

ITALIA (4-3-3): Carnesecchi; Del Prato, Gabbia, Ranieri, Sala; Locatelli, Carraro, Zanellato; Sottil, Pinamonti, Scamacca.

ISLANDA (4-1-4-1): P. Gunnarson; Gunnarson, Leifsson, Olafsson, Sampsted; Hauksson; Borteisson, Wilumsson, Boroarsson, Finnsson; Gudjohnsen.