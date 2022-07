Italia-Islanda femminile dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Seconda giornata della fase a gironi: l'Italia cerca il riscatto con l'Islanda. Tutto sulla gara alle formazioni a dove seguirla in TV e streaming.

ITALIA-ISLANDA FEMMINILE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita : Italia-Islanda femminile

: Italia-Islanda femminile Data : 14 luglio 2022

: 14 luglio 2022 Orario: 18.00

Canale tv : Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport (canale 251)

: Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport (canale 251) Streaming: Rai Play, SkyGo, NOW

E' partito malissimo il cammino delle Azzurre agli Europei femminili: l'Italia, però, ha già modo di rifarsi contro l'Islanda nella seconda gara della fase a gironi.

Nella gara d'esordio pesante sconfitta per 5-1 contro la Francia per le ragazze di Milena Bertolini, andate sotto per 5-0 prima della rete finale di Martina Piemonte.

L'Islanda, invece, nella prima partita ha pareggiato contro il Belgio per 1-1 andando in vantaggio con l'ex Milan Berglind Björg Þorvaldsdóttir.

Di seguito tutte le informazioni su Italia-Islanda, seconda partita della Nazionale azzurra femminile agli Europei: dove vedere il match in tv e streaming e le formazioni.

ORARIO ITALIA-ISLANDA FEMMINILE

La seconda gara degli Europei femminili tra Italia e Islanda, in programma giovedì 14 luglio 2022, verrà disputata al "Manchester City Academy Stadium" di Manchester. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 18:00.

DOVE VEDERE ITALIA-ISLANDA FEMMINILE IN TV

Italia-Islanda femminile sarà visibile in diretta gratis, in chiaro, sulla Rai, che trasmetterà la partita su Rai 1.

L'alternativa per seguirla in diretta tv è rappresentata da Sky: i canali di riferimento, per gli abbonati, sono Sky Sport Uno, Sky Sport Football (203) e il canale numero 251 del satellite.

ITALIA-ISLANDA FEMMINILE IN DIRETTA STREAMING

Sarà possibile seguire Italia-Islanda anche in diretta streaminga: la gara sarà trasmessa gratis da Rai Play, ma anche da SkyGo per gli abbonati a Sky, oltre a NOW, su cui è visibile il meglio della programmazione dell'emittente satellitare.

IN DIRETTA SU GOAL

Sarà possibile seguire Italia-Islanda femminile in diretta anche su GOAL: con il nostro live vi consentiremo di non perdervi le azioni più importanti della sfida valida per gli Europei femminili 2022.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-ISLANDA FEMMINILE

ITALIA FEMMINILE (4-3-3): Giuliani; Bartoli, Gama, Linari, Boattin; Caruso, Giugliano, Galli; Bergamaschi, Girelli, Bonansea. Ct Bertolini.

ISLANDA FEMMINILE (4-3-3): Sigurdardottir; Atladottir, Arnardottir, Gisladottir; Jonsdottir, Brynjarsdottir, Gunnarsdottir; Vilhjalmsdottir, Þorvaldsdóttir, Jonsdottir. Ct Halldorsson.