Italia-Irlanda Under 21 dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Sfida al vertice nel girone di qualificazione agli Europei tra Italia e Irlanda: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

ITALIA UNDER 21-IRLANDA UNDER 21: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Under 21- Under 21

Under 21- Under 21 Data: 13 ottobre 2020

13 ottobre 2020 Orario: 17 .00

.00 Canale : Rai 2

Rai 2 Streaming: Rai Play

Sfida al vertice nel girone di qualificazione ai prossimi Europei di categoria tra Italia Under 21 e Irlanda Under 21. Gli ospiti guidano infatti il gruppo con cinque vittorie, un pareggio e una sconfitta a quota 16 punti.

Azzurrini staccati di tre punti ma con un match in meno: in caso di vittoria aggancerebbero gli irlandesi in testa al gruppo piazzandosi anche al primo posto grazie a una migliore differenza reti. A seguire e a quota 12 punti, chiudono il girone Armenia e Lussemburgo a tre.

Sarà un match del tutto particolare per l'Italia, costretta a schierare la formazione Under 20 al posto dell'Under 21 a causa dei numerosi contagi da coronavirus, con i soli innesti di quattro giocatori già guariti: si tratta di Tonali, Ricci, Cutrone e Sottil. Gli azzurrini sono chiamati a riscattare la pesantissima sconfitta per 3-0 subita nell'ultimo turno in terra svedese.

Qui potete trovare tutte le informazioni su Italia Under 21-Irlanda Under 21: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ITALIA-IRLANDA UNDER 21

Italia Under 21-Irlanda Under 21 si giocherà allo stadio 'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani' di Pisa nella serata di martedì 13 ottobre 2020. Il calcio d'inizio della sfida è in programma alle ore 17.00.

Italia-Irlanda Under 21 sarà trasmessa dalla Rai. La sfida di Pisa potrà essere seguita in diretta e in esclusiva su Rai 2.

Italia-Irlanda Under 21 sarà visibile in diretta anche in , collegandosi al sito della Rai, oppure scaricando l'applicazione gratuita Rai Play, disponibile su tutti i dispositivi come pc, smartphone e tablet.

Formazione completamente rivoluzionata per l'Italia Under 21, sostituita dalla selezione Under 20 in via precauzionale a causa dei numerosi contagi di Covid-19. Davanti ci sarà comunque Cutrone accanto a Raspadori e Sottil, con Tonali a guidare il centrocampo insieme a Ricci e Nicolussi Caviglia. Pirola e Buongiorno a guidare la difesa a protezione della porta di Brancolini.

Obafemi e Afolabi i due esterni offensivi a supporto della prima punta Farrugia, cabina di regia affidata invece a Knight con Coventry e Ronan.

ITALIA UNDER 21 (4-3-3): Italia U21 (4-3-3): Brancolini; Birindelli, Pirola, Buongiorno, Beruatto; Nicolussi Caviglia, Tonali, Ricci; Sottil, Cutrone, Raspadori.

IRLANDA UNDER 21 (4-3-3): Bazuni; T. O'Connor, Masterson, Collins, L. O'Connor; Coventry, Knight, Ronan; Afolabi, Farrugia, Obafemi.