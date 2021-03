Italia-Irlanda del Nord, le formazioni ufficiali: Immobile perno del tridente offensivo

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Italia-Irlanda del Nord: Mancini riparte da un 4-3-3, davanti tocca a Berardi Immobile ed Insigne.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI ITALIA-IRLANDA DEL NORD

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Pellegrini, Locatelli, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne.

IRLANDA DEL NORD (4-3-1-2): Peacock-Farrell; Smith, Evans, Cathcart, Dallas; Evans, McNair, McCann; Davis; Whyte, Magennis.

Parte dal ‘Tardini’ di Parma, dove ospita l’Irlanda del Nord, il cammino dell’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali del 2022.

Il commissario tecnico Roberto Mancini, per l’occasione si affida ad un 4-3-3 nel quale sono Florenzi, Bonucci, Chiellini ed Emerson a completare la linea difensiva davanti a Donnarumma.

Chiavi del centrocampo affidate a Locatelli, con Pellegrini e Verratti chiamati ad agire da interni di destra e sinistra, mentre in attacco Immobile è il perno centrale di un tridente completato da Berardi ed Insigne.

Ian Baraclough risponde con un 4-3-1-2 nel quale, davanti a Peacock-Farrell, sono Smith, Evans, Cathcart e Dallas a completare il pacchetto difensivo.

In mediana, McNair agirà da vertice basso di un rombo che prevede Evans e McCann in mediana e Davis leggermente più avanzato. In attacco Tocca alla coppia Whyte-Magennis.