Italia-Irlanda del Nord dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Prima partita di qualificazione ai prossimi Mondiali per l'Italia, che affronta l'Irlanda del Nord: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

ITALIA-IRLANDA DEL NORD: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Italia-Irlanda del Nord

Italia-Irlanda del Nord Data: 25 marzo 2021

25 marzo 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Rai Uno

Rai Uno Streaming: Rai Play

Prima partita del cammino di qualificazione ai Mondiali del 2022 per la nostra Nazionale Italiana. La selezione di Roberto Mancini affronterà l'Irlanda del Nord, per la prima giornata del Gruppo C di qualificazione.

L’Italia ha perso solo uno dei nove precedenti contro l’Irlanda del Nord (6V, 2N), sconfitta arrivata nel gennaio 1958 a Belfast proprio nelle qualificazioni alla rassegna iridata.

La Nazionale Azzurra ha vinto tutte le sei gare interne disputate contro l’Irlanda del Nord: contro nessuna squadra gli Azzurri contano più match casalinghi con il 100% di vittorie (al pari della Scozia).

L’Italia ha mantenuto la porta inviolata in ciascuno degli ultimi cinque confronti contro l’Irlanda del Nord: nella loro storia gli Azzurri hanno fatto meglio solo contro gli Stati Uniti (sei gare tra il 1936 e il 1990) e la Finlandia (sei partite tra il 1994 e il 2019).

ORARIO ITALIA-IRLANDA DEL NORD

In questa pagina tutte le informazioni sudalle notizie sullea come seguire il match in tv

La partita tra Italia e Irlanda del Nord si giocherà giovedì 25 marzo, con il calcio d'inizio in programma per le 20.45. Si giocherà allo stadio 'Tardini' di Parma.

La sfida tra Italia e Irlanda del Nord sarà trasmessa in diretta tv esclusiva dalla Rai, come tutte le partite della nostra Nazionale, e precisamente sul canale Rai 1, subito dopo l'edizione serale del TG1.

Streaming disponibile in modalità del tutto gratuita su: basterà collegarsi al sito dal proprio computer e inserire le credenziali d'accesso, oppure scaricare l'applicazione dedicata su smartphone e tablet.Potrete seguire la diretta testuale di Italia-Irlanda del Nord su Goal, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale e le azioni minuto per minuto. Già dalla mattina potrete seguire tutte le notizie sulla partita, con probabili formazioni e quant'altro.

Tanti problemi per Roberto Mancini, tra infortunati (Cristante ha abbandonato il ritiro) e situazioni di restrizioni legate al Covid, come ad esempio il caso degli interisti Barella, Bastoni e Sensi. In porta nessun dubbio con Donnarumma. Anche la difesa appare scolpita con Florenzi, Bonucci, Chiellini ed Emerson Palmieri. A centrocampo visto l'infortunio di Jorginho e l'impossibilità di partecipare alla partita di Barella, ci saranno Pellegrini, Locatelli e Verratti. Chiesa, Insigne e Belotti comporranno il tridente.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Pellegrini, Locatelli, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

IRLANDA DEL NORD (3-4-1-2): Peacock-Farrell; Evans, Ballard, Cathcart; Dallas, McNair, McCann, Kennedy; Smith; Boyce, Magennis.