Italia-Irlanda del Nord: Bonucci, Chiellini e Sirigu 'superstiti' del 2011

Dieci anni dopo, sono tre i giocatori confermati dai ct azzurri: per la nuova sfida contro l'Irlanda del Nord sono nuovamente presenti.

Allora erano qualificazioni per l'Europeo, quello del 2012 in cui l'Italia di Cesare Prandelli si giocò la finale contro la Spagna, perdendola in maniera roboante per 4-0. Un cammino lungo, ma positivo, almeno fino alla Roja: tra le gare degli azzurri anche quella contro l'Irlanda del Nord, nuovamente avversaria questa sera, stavolta per le qualificazioni al Mondiale 2022.

Dieci anni dopo l'ultimo incontro con il team britannico, l'Italia, intesa come Nazionale, ha subito grandi stravolgimenti. I reduci del 2006 hanno smesso di giocare, alcuni si sono persi per strada, altri purtroppo non ci sono più. Ma rispetto a quell'autunno 2011, anche alcune conferme.

Tra i convocati prandelliani del 2011 e quelli di Mancini nel 2021, tre conferme: già allora, infatti, vennero convocati Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci e Salvatore Sirigu. Il primo giocò titolare, mentre gli altri due rimasero in panchina per tutta la durata dell'incontro contro l'Irlanda del Nord.

Una situazione simile a quella che si verificherà per la prima gara di qualificazione al Mondiale 2022, seppur in maniera un po' differente: stavolta sarà Bonucci a giocare titolare, mettendo insieme la sua presenza numero 100 con la Nazionale azzurra, mentre Chiellini e Sirigu partiranno dalla panchina.

Nessuno di loro è riuscito a conquistare un trofeo con l'Italia, sfiorandolo proprio ad Euro 2012, e ci proveranno nei prossimi mesi con l'Europeo 2020 prima e la fase finale della Nations League poi. Tutti e tre potrebbero esserci anche per il Mondiale 2022: Bonucci e Sirigu certi in caso di qualificazione, con Chiellini in dubbio causa et.

In Italia-Irlanda del Nord del 2011, terminata 3-0 grazie ad una grande prestazione di Cassano, era presente in panchina anche Mimmo Criscito, ancora in attività in Serie A ma non convocato da Mancini: l'ultima presenza in azzurro del giocatore del Genoa risale al 2018.