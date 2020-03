Italia, Insigne sicuro: "Europeo? Vorrà dire che lo vinceremo nel 2021"

Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport': "Gattuso mi ha fatto sentire importante fin dal primo giorno in cui è arrivato".

Periodo in isolamento anche per Lorenzo Insigne, che probabilmente era uno dei giocatori in assoluto più in forma del campionato prima che tutto venisse fermato. In attesa che la stagioni ricominci, il giocatore del ha raccontato questo momento a 'Sky Sport'.

"Prima tra club e Nazionale stavo poco tempo a casa. Ora ci stiamo godendo le nostre famiglie, mia moglie mi sta sopportando. Ne parlavo proprio con lei: mi mancano tanto il campo, gli allenamenti e la partita. Con i compagni ci sentiamo su Whatsapp, ho fatto qualche Facetime con Mario Rui, Callejon e Mertens".

Mentre la è in pausa, l'Europeo è stato invece posticipato all'anno prossimo.

"Sarà un' più forte? Quest'anno sicuramente potevamo fare grandi cose, Ma vorrà dire che lo vinceremo il prossimo anno, potremo contare anche sugli infortunati recuperati".

Insigne infine spiega proprio il perché della sua ritrovata brillantezza nei primi due mesi del 2020.