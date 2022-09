Italia-Inghilterra Under 21 dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Italia Under 21 affronta i pari età dell'Inghilterra in amichevole: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

ITALIA-INGHILTERRA UNDER 21: CANALE TV E DIRETTA STREAMING • Partita: Italia-Inghilterra Under 21

• Data: Giovedì 22 settembre 2022

• Orario: 17:30

• Canale TV: Rai 2

• Streaming: RaiPlay L'Italia Under 21 di Nicolato continua la preparazione in vista della fase finale degli Europei di categoria, in programma tra Romania e Georgia dal 21 giugno all'8 luglio 2023, con un'amichevole di lusso contro i pari età dell'Inghilterra. Gli Azzurrini si sono qualificati agli Europei grazie alla vittoria per 4-1 ottenuta contro l'Irlanda che gli ha permesso di chiudere al primo posto del Gruppo F e da imbattuti (sette vittorie, tre pareggi). L'Inghilterra si è qualificata per la nona volta consecutiva alla fase finale degli Europei Under 21 ma ha perso l'ultima gara delle qualificazioni in casa contro la Slovenia mettendo fine a una striscia di imbattibilità che durava da 54 partite e undici anni. Le due nazionali Under 21 si sono fin qui affrontate 19 volte con un bilancio di 8 vittorie dell'Italia, cinque pareggi e sei successi inglesi. Tutto su Italia-Inghilterra Under 21: dalle formazioni, a dove vedere la partita in tv e streaming. ORARIO ITALIA-INGHILTERRA UNDER 21 Italia-Inghilterra Under 21 si gioca giovedì 22 settembre 2022 allo stadio 'Adriatico' di Pescara. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 17:30. DOVE VEDERE ITALIA-INGHILTERRA UNDER 21 IN TV La partita tra Italia e Inghilterra Under 21 sarà trasmessa in diretta tv sulla Rai, più precisamente su Rai 2. ITALIA-INGHILTERRA U21 IN DIRETTA STREAMING Italia-Inghilterra Under 21 sarà visibile anche in streaming con RaiPlay, il servizio offerto dalla Rai: basterà collegarsi al sito o scaricare l'app su smart tv, PC, smartphone o tablet. PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-INGHILTERRA UNDER 21 ITALIA (4-3-3): Plizzari; Bellanova, Okoli, Viti, Udogie; Miretti, Fagioli, Rovella; Cambiaghi, Esposito, Pellegri. All. Paolo Nicolato INGHILTERRA (4-2-3-1): Bursik; Colwill, Bellis, Aarons, Thomas; Skipp, Garner; Gordon, Gibbs-White, Sessegnon; Balogun. All. Lee Carsley Scelti da Goal Dove vedere Italia-Inghilterra in tv e in streaming

