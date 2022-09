Italia-Inghilterra Under 21 0-2: doppio Brewster in avvio, azzurrini k.o

L'Inghilterra vince l'amichevole contro i pari età Under 21 dell'Italia: rigore al 3' e doppietta di Brewster dopo sette minuti di gioco.

Alla vigilia della decisiva sfida tra Italia ed Inghilterra in Nations League, a scendere in campo sono state le squadre Under 21. Amichevole tra gli azzurrini di Nicolato e l'Inghilterra, una delle squadre giovanili più in forma: successo per la formazione britannica, 2-0.

Preparare una gara perfettamente e andare sotto dopo tre minuti a causa di un rigore. Qualcosa che nel caso accade spesso, spazzando via tutti gli accorgimenti nei giorni precedenti. E' successo all'Italia, con Bove a causare un rigore su Gallagher: tiro di Brewster, rete.

Colpita a freddo, l'Italia ha perso marcature e attenzione, venendo nuovamente colpita: tocco di Brewster in area al minuto sette e raddoppio dell'Inghilterra. Sotto di due reti gli azzurrini si sono lasciati andare, giocando di più il pallone e creando i presupposti per riaprire la gara. Senza però riuscire a battere efettivamente Bursik.

La ripresa non ha cambiato le carte in tavola: l'Inghilterra si è accontentata del risultato maturato grazie alla doppietta di Brewster, mentre l'Italia, imprecisa, ha provato a riaprire il risultando, mostrando però poco cinismo e tanta imprecisione sotto porta.

ITALIA U21-INGHILTERRA U21 0-2

MARCATORI: 3' e 7' Brewster

ITALIA (3-5-2): Plizzari; Scalvini, Okoli, Viti (46' Cittadini); Cambiaso (68' Bellanova), Bove (46' Esposito), Rovella, Miretti (68' Vignato), Parisi (46' Udogie); Cambiaghi (46' Fagioli), Pellegri.

INGHILTERRA (3-5-2): Bursik; Harwood-Bells, Colvill, Cresswell; Spence, Skipp, Gallagher, Sessegnon; Palmer, A. Gomes; Brewster.

Ammoniti: Skipp (IN), Brewster (IN), Gomes (IN)

Espulsi: Rovella (IT)