Italia-Inghilterra 439 giorni dopo: due strade opposte dopo la finale di Euro 2020

Azzurri e inglesi di nuovo contro a più di un anno di distanza dalla finale di Wembley: è cambiato tutto rispetto all'11 luglio 2021.

439 giorni. Poco più di un anno. Un soffio o un’eternità, una questione di prospettive. Diverse – quasi diametralmente opposte - per Italia e Inghilterra. Gli Azzurri di Roberto Mancini e la nazionale dei 'Tre Leoni' di Gareth Southgate si ritrovano una contro l’altra per la seconda volta dopo ‘quella’ notte, un momento storico – per ragioni diverse – per le due selezioni.

Wembley e la finale di Euro 2020. 90 minuti, poi diventati 120, che non sono bastati a eleggere la nazionale campione d’Europa. Una sfida a oltranza fino al trionfo a tinte azzurre e al sogno infranto del popolo inglese con il motto ‘It’s coming home’ cancellato e trasformato in ‘It’s coming Rome’.

Il calcio è tornato tra le vie del Belpaese, dove la notte dell’11 luglio 2021 è scoppiata la festa. La magia del ‘football’ ha regalato ore di gioia incontenibile da nord a sud, con la squadra di Mancini capace di conquistare il trofeo da outsider al termine di un percorso ricco di ostacoli ma in cui la forza di un gruppo ha avuto la meglio su avversari in campo e avversità fuori.

Nelle stesse ore, in Inghilterra la delusione era tanta per il trionfo solo sfiorato e sfumato sul più bello. Il sogno di portare a casa la seconda competizione di sempre – dopo il Mondiale del 1966 – nel mitico stadio di Wembley si è infranto a pochi centimetri dal traguardo. O metri. Gli undici che separano il dischetto dalla linea di porta. Dopo il vantaggio a freddo di Shaw dopo meno di 120 secondi e il pari di Bonucci in mischia in area nel primo tempo, la lotteria finale dei rigori non ha sorriso agli inglesi. Merito di un super Donnarumma, miglior portiere della competizione e in grado di neutralizzare i rigori di Sancho e Saka dopo gli errori di Belotti e Jorginho da una parte e quello di Rashford dall’altra.

Questa sera Italia e Inghilterra si ritroveranno di fronte 439 giorni dopo quella notte di lacrime. Di gioia da una parte, di dolore e amarezza dall’altra. A dire il vero non si tratta del primo incrocio. Proprio come la gara di stasera, le selezioni di Mancini e Southgate si sono affrontato al Molineux di Wolverhampton l’11 giugno scorso – esattamente 11 mesi dopo la finale di Euro 2022 – per il Gruppo 3 della Lega A di Nations League.

Nessun goal e un punto a testa tra due formazioni finaliste all’ultimo Europeo. Da una parte un’Italia da ricostruire dopo la pesante delusione della mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar - la seconda volta di fila -, dall’altra un’Inghilterra che si prepara proprio alla competizione iridata in Medio Oriente, in cui vuole riscattare la delusione di Euro 2020 e giocarsi le proprie chance di vittoria finale.

La vittoria dell’Europeo prima, l’eliminazione nei playoff degli spareggi per il Mondiale per mano della Macedonia del Nord poi. In pochi mesi l’Italia di Mancini è passata dal trionfo e l'apoteosi a uno dei più bassi della storia. Un risultato che ha segnato la necessità della fine di un ciclo e l’inizio di un nuovo percorso, sempre con il tecnico di Jesi al timone.

Tanti protagonisti del trionfo di Wembley hanno lasciato la Nazionale, con il commissario tecnico che ha dovuto avviare – un po’ per scelta e un po’ per necessità – un processo di ricambio generazionale con vista sui prossimi Europei. Quella che si presenterà questa sera a San Siro sarà una squadra molto diversa negli effettivi rispetto a quella del percorso da Roma a Londra di un anno fa a Euro 2020, capace di salire sul tetto d’Europa.

Un progetto che ha bisogno di tempo per l’inserimento di tanti giovani nel gruppo Italia, ma anche di risposte - non ancora arrivate - dopo la delusione post Macedonia del Nord. Il k.o. contro l’Argentina nella ‘Finalissima’ di Londra e le quattro sfide di Nations League non hanno lasciato impressioni positive dal punto di vista del gioco e del risultato. Nel Gruppo 3 della Lega A è arrivata una sola vittoria, di misura in casa sull’Ungheria. Poi i pareggi contro Germania e appunto Inghilterra, oltre alla pesante sconfitta contro i teutonici del 14 giugno scorso per 5-2.

È andata peggio all’Inghilterra, che nei primi 360 minuti è riuscita a portare a casa appena due punti, frutto di altrettanti pareggi con la Germania e due k.o. contro l’Ungheria. Evitare la retrocessione in Lega B e prepararsi al meglio in vista del Mondiale in Qatar: sono questi gli obiettivi della nazionale di Gareth Southgate. La selezione dei ‘Tre Leoni’ ha ottenuto il pass finendo al primo posto del Gruppo I di qualificazione davanti a Polonia, Albania, Ungheria, Andorra e San Marino.

Inserita nel Gruppo B, l’Inghilterra se la vedrà con Stati Uniti, Iran e Galles nella fase a gironi della Coppa del Mondo. Parte favorita, ma dovrà fare molta attenzione alle insidie della fase finale della competizione iridata.

A differenza dell'Italia, dopo la sconfitta dell'11 luglio 2021 di Wembley l'Inghilterra ha portato avanti il progetto intrapreso già prima di Euro 2020. Un gruppo formato da tanti giovani e qualche calciatore d'esperienza - come nel caso di Walker, Trippier e la coppia Kane-Sterling - sul quale Southgate, il suo staff e la federazione continuano a puntare in vista della Coppa del Mondo.

Rispetto a 439 giorni fa ci saranno anche Tammy Abraham e Fikayo Tomori, rigenerati dalla Serie A e dalle esperienze rispettivamente con Roma e Milan ed entrati stabilmente nel giro della nazionale inglese. Due dei nomi che hanno arricchito un gruppo già forte, capace di arrivare fino a pochi centimetri da un successo storico.

La ricostruzione contro un percorso che prosegue. Un nuovo ciclo contro un progetto che va avanti a vele spiegate. La necessità di risposte per rialzare la testa contro l'obiettivo Mondiale nel mirino dopo l'amarezza. Italia contro Inghilterra, di nuovo una contro l'altra, 439 giorni la notte di Wembley. Un'eternità per gli Azzurri, un soffio per la nazionale dei 'Tre Leoni'...