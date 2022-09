Italia-Inghilterra dove vederla? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Italia sfida l'Inghilterra nella 5ª giornata del Gruppo 3 della Lega A di Nations League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

• Partita: Italia-Inghilterra

• Data: 23 settembre 2022

• Orario: 20:45

• Canale TV: Rai 1 (numero 1 digitale terrestre)

• Streaming: RaiPlay

L'Italia di Roberto Mancini affronta l'Inghilterra di Gareth Southgate nel remake della finale degli ultimi Europei, gara valida per la 5ª giornata del Gruppo 3 della Lega A di Nations League. Gli Azzurri sono terzi in classifica con 5 punti, frutto di una vittoria, 2 pareggi e una sconfitta, i Tre Leoni chiudono la graduatoria al 4° posto a quota 2, con un cammino di 2 pareggi e 2 sconfitte.

Per il regolamento della competizione, la prima classifica disputerà la Final four per provare ad aggiudicarsi il trofeo, l'ultima, invece, retrocederà in Lega B. L'unica partita giocata in Nations League fra le due Nazionali è quella dell'andata, conclusasi con il punteggio di 0-0.

L’ultima partita vinta dall'Italia contro l’Inghilterra, escludendo i calci di rigore, risale al 2014, quando la squadra di Prandelli si impose 1-2 nella fase ai gironi dei Mondiali. L'Inghilterra, invece, non batte l'Italia dal 15 agosto 2012, quando, in amichevole a Berna, gli inglesi vinsero in rimonta 1-2.

La prima posizione del Gruppo 3 della Lega A vede attualmente al comando l'Ungheria, con la Germania in seconda posizione. In questa pagina tutte le informazioni su Italia-Inghilterra: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Italia-Inghilterra si disputerà la sera di venerdì 23 settembre 2022 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro. Il fischio d'inizio della gara di Nations League, che sarà la 2ª nella competizione fra le due Nazionali, è in programma alle ore 20.45.

La sfida di Nations League, Italia-Inghilterra, sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro dalla Rai su Rai 1 (numero 1 del digitale terrestre).

La telecronaca di Italia-Inghilterra su Rai 1 sarà curata da Alberto Rimedio, con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Sarà possibile vedere Italia-Inghilterra anche in diretta streaming in chiaro su Rai Play, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma gratuita della televisione pubblica, sia su smart tv e su tutti i dispositivi mobili, quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando l'applicazione.

Grazie a GOAL potrete seguire Italia-Inghilterra anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, fin dalle ore che precedono la partita, avrete le ultime novità sulle due Nazionali e le formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d'inizio, gli aggiornamenti live minuto per minuto sulla gara, con la descrizione dei goal, delle azioni più importanti e degli eventi.

Nell'Italia è più che possibile il passaggio al 3-5-2, considerate le tante defezioni di questi giorni. Immobile dovrebbe essere preferito a Scamacca come centravanti, con Raspadori al proprio fianco. A centrocampo Barella e Pobega agiranno da mezzali ai lati di Jorginho. Dubbi in difesa: a destra si contendono una maglia Mazzocchi e Di Lorenzo, a sinistra Dimarco è in vantaggio su Emerson Palmieri. In difesa pronti Toloi, Bonucci e Bastoni.

Southgate potrebbe mandare in campo i Tre Leoni con il 4-2-3-1. Davanti Abraham agirebbe da centravanti, supportato da Mount, Grealish e Sterling sulla trequarti. Ward-Prowse e Rice potrebbero costituire il tandem della mediana. In difesa James (in vantaggio su Alexander-Arnold) e Trippier si candidano come terzini, mentre Tomori e Maguire saranno i due centrali difensali. Fra i pali agirà Ramsdale.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Pobega, Dimarco; Immobile, Raspadori.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Ramsdale; James, Tomori, Maguire, Trippier; Ward-Prowse, Rice; Mount, Grealish, Sterling; Abraham. Ct. Southgate.