Italia-Inghilterra: chi sarà il telecronista Sky per la finale?

Telecronista e commentatore per la finale di Euro 2020: ecco chi farà la telecronaca di Italia-Inghilterra su Sky.

L'Italia affronterà l'Inghilterra nella finale degli Europei e tutti ricorderemo per sempre la voce che ci racconterà questa partita, nel bene (speriamo) ma anche nel male, come successo già in passato.

Chi farà la telecronaca a Wembley? Ecco l'elenco di telecronisti e commentatori uffiicali.

ITALIA-INGHILTERRA: TELECRONISTA SKY

Confermata la coppia che ha raccontato le partite della Nazionale su Sky dall'inizio degli Europei. Fabio Caressa sarà il telecronista e al suo fianco ci sarà come sempre Beppe Bergomi nelle vesti di commentatore.

ITALIA-INGHILTERRA: TELECRONISTA RAI

Cambia tutto invece alla Rai: Alberto Rimedio, telecronista ufficiale della Nazionale, è risultato positivo al Covid insieme ad altri due giornalisti. La coppia composta da lui ed Antonio Di Gennaro non sarà dunque presente a Wembley. Al posto di Rimedio, come telecronista, dovrebbe esserci uno tra Stefano Bizzotto (favorito) e Luca De Capitani.

Già tramontata l'ipotesi Bruno Pizzul, che in realtà è stata soltanto una suggestione lanciata tramite una campagna social. Pizzul farà comunque la telecronaca di Italia-Inghilterra, ma non sulla Rai e nemmeno in tv. Sarà infatti a Cormons, in piazza, per raccontare dal vivo la finale proiettata su un maxi-schermo.