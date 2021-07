Italia-Inghilterra: chi sarà il telecronista Rai per la finale?

Telecronista e commentatore Rai per la finale di Euro 2020: ecco chi farà la telecronaca di Italia-Inghilterra.

La voce che racconta le partite della Nazionale rimane indelebile, nel bene e nel male. Quella di Martellini nell'epocale Italia-Germania 4-3 e nel Mondiale del 1982, oppure quella di Pizzul che ci ha raccontato le delusioni di USA '94 ed Euro 2000, fino all'ultimo trionfo del 2006 con Civoli e Caressa ad esultare insieme a noi nella notte di Berlino.

E a Wembley chi ci sarà? Di seguito i nomi dei telecronisti ufficiali per Italia-Inghilterra.

ITALIA-INGHILTERRA: TELECRONISTA RAI

Fino alla semifinale con la Spagna il telecronista della Nazionale è stato Alberto Rimedio, accompagnato da Antonio Di Gennaro. Ma la situazione è cambiata dopo la notizia della positività al Covid dello stesso Rimedio, insieme ad altri due giornalisti della Rai .

Per questo motivo la telecronaca di Italia-Inghilterra verrà affidata ad un altro telecronista: il nome non è ancora stato ufficializzato, ma tra i candidati ci sono Stefano Bizzotto e Luca De Capitani . Nel frattempo è partita una campagna social per affidare la telecronaca di Italia-Inghilterra a Bruno Pizzul, ma l'ipotesi è presto tramontata, visto che Pizzul sarà in piazza a Cormons il giorno della finale, per fare la telecronaca di Italia-Inghilterra dal vivo su un maxischermo.

Oltre ad Alberto Rimedio, verrà sostituito anche il commentatore Antonio Di Gennaro. Per la finale di Euro 2020 ci sarà dunque una coppia totalmente nuova per la Rai.

ITALIA-INGHILTERRA: TELECRONISTA SKY

Nessun dubbio, invece, su chi sarà la coppia di Sky a raccontare Italia-Inghilterra: ci saranno ancora Fabio Caressa come telecronista e Beppe Bergomi come commentatore.