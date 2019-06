Italia, infortunio Biraghi: distorsione a un ginocchio, niente Grecia e Bosnia

Cristiano Biraghi si è fermato anzitempo nell'allenamento di venerdì a causa di un problema al ginocchio: salterà le gare di qualificazione.

Matteo Politano e Leonardo Spinazzola hanno già alzato bandiera bianca, annunciando la propria indisponibilità per le due sfide dei prossimi giorni. E ora, l' e Roberto Mancini si ritrovano senza un altro pezzo: Cristiano Biraghi.

Il terzino della si è infortunato durante la rifinitura andata in scena oggi ad Atene, dove gli azzurri domani sera sfideranno la Grecia per le qualificazioni agli Europei del 2020: secondo 'Sportmediaset' si tratterebbe di una distorsione al legamento collaterale del ginocchio.

Biraghi non tornerà immediatamente a casa, ma rimarrà in gruppo assieme ai compagni. La sua presenza per il match contro la Grecia, ma anche per quello di martedì sera contro la all'Allianz Stadium di , è però evidentemente da scartare.

Una brutta notizia per il mancino viola, inizialmente in ballottaggio con Emerson per il ruolo di terzino sinistro. E una brutta notizia per Mancini, che ha già perso tre elementi: prima di Biraghi, a dare forfait erano stati l'interista Politano e lo juventino Spinazzola.

Ma è una brutta notizia anche e soprattutto per la Fiorentina, che rischia di dover fare a meno di Biraghi per la prima parte del ritiro precampionato. Solo ulteriori controlli stabiliranno con certezza l'entità dell'infortunio rimediato dall'ex pescarese.