Italia incubo dell'Inghilterra: l'ultima sconfitta in gare ufficiali 45 anni fa

La Nazionale resta la bestia nera dell'Inghilterra: l'ultima sconfitta degli 'Azzurri' in un match ufficiale è arrivata nel lontano 1977, 45 anni fa.

A San Siro si conferma la 'regola'. Parafrasando una celebre frase di Gary Lineker, ex giocatore e opinionista britannico, "Il calcio è un gioco semplice: 22 uomini rincorrono un pallone per 90 minuti, e alla fine... l'Italia non perde con l'Inghilterra".

Il match tra gli 'Azzurri' e la nazionale dei 'Tre Leoni', valido per il 5° turno del Gruppo 3 della Lega A di Nations League ha confermato un trend che prosegue da quasi mezzo secolo. L'Italia non perde una gara ufficiale contro l'Inghilterra da 45 anni, ovvero dalla sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali 1978 in Argentina.

Con il successo firmato dalla rete di Giacomo Raspadori, la Nazionale porta a nove il numero degli incroci di fila - in cui in palio c'erano i tre punti - contro l'Inghilterra. 5 vittorie, due pareggi e due vittorie ai calci di rigore recita il bilancio.

Come dicevamo, l'ultimo successo inglese in un match ufficiale è datato 16 novembre 1977. A Wembley Kevin Keegan e Sir Trevor Brooking firmavano il 2-0 sull'Italia di Enzo Bearzot, guida dal tridente d'attacco formato da Causio, Bettega e Graziani e in cui spiccavano Dino Zoff tra i pali, Facchetti e Gentile in difesa e Tardelli-Antognoni a centrocampo.

Italia-Inghilterra di ieri sera a San Siro rappresenta una prima volta nella storia degli incroci tra le due nazionali: per la prima volta gli 'Azzurri' sono rimasti imbattuti per sei sfide consecutive contro l'Inghilterra in tutte le competizioni, comprese le amichevoli, con un bilancio di 2 vittorie, 3 pareggi e un successo ai calci di rigore, quello che l'11 luglio 2021 ha regalato il trionfo all'Italia nella finale di Euro 2020.

Dunque, prosegue la striscia positiva dell'Italia, che continua ad essere la bestia nera dell'Inghilterra. Un avversario temibilissimo per la nazionale dei 'Tre Leoni', che in occasione del doppio confronto in Nations League non sono riusciti a sfatare un tabù che va avanti da quasi mezzo secolo.