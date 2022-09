Italia in Ungheria: Mancini conferma il 3-5-2 e spera di ritrovare Immobile

Il ct azzurro è orientato verso la conferma del modulo impiegato contro l'Inghilterra: dubbi sul recupero dell'attaccante della Lazio.

Vincere. Per bissare l'accesso alla Final Four come già avvenuto nel 2021 quando l'Italia chiuse al terzo posto dopo il trionfo estivo a Euro 2020.

Di acqua sotto i ponti, però, ne è passata tantissima seppur in un lasso di tempo così breve e in dote ha portato una clamorosa mancata qualificazione della Nazionale campione d'Europa ai Mondiali del Qatar che scatteranno tra poco meno di due mesi.

Alla Puskas Arena di Budapest, gli Azzurri guidati da Roberto Mancini si giocano il tutto per tutto contro la splendida Ungheria di Marco Rossi, sorprendente capolista del girone alle porte dell'ultimo round.

Ad una manciata di giorni di distanza dalla sfida decisiva, Mancini sembra intenzionato a varare il partito della continuità. Tradotto: piena conferma al 3-5-2 capace di dare ottimi riscontri contro l'Inghilterra.

Le tante defezioni che hanno segnato la vigilia della gara di Milano, hanno spinto il ct jesino verso un cambio di rotta - accantonando almeno momentaneamente il prediletto 4-3-3 - adeguandosi ad un nuovo sistema di gioco, in linea con le caratteristiche dei calciatori a disposizione.

Il nodo più intricato da sciogliere, però, è ancora quello legato alle condizioni di Ciro Immobile. L'edema riscontrato al bicipite femorale della coscia destra l'ha gioco forza estromesso dalla gara di San Siro contro l'Inghilterra e in vista del match di Budapest le incognite permangono.

L'attaccante della Lazio, che nelle prossime ore si sottoporrà ad ulteriori esami strumentali, spera di recuperare in tempo utile per salire sull'aereo che porterà la selezione tricolore a giocarsi la qualificazione alla Puskas Arena.

Lo staff medico azzurro, in costante contatto con quello laziale, valuta la situazione con estrema cautela e l'intenzione comune e condivisa è quella di non correre rischi inutili, anche se il centravanti di Torre Annunziata spera fortemente nella convocazione, magari per ritagliarsi la possibilità di giocare anche solo uno spezzone di partita.