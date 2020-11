Italia, Immobile e Chiesa saltano anche la Bosnia: fuori dai convocati

Ciro Immobile e Federico Chiesa sono stati esclusi dai convocati per il doppio impegno di Nations League: out dai convocati anche Bonucci.

Si allunga la lista degli indisponibili in casa di un' in grande emergenza: Ciro Immobile e Federico Chiesa non saranno a disposizione di Evani neanche per la sfida contro la e sono stati dunque esclusi dall'elenco dei convocati.

La notizia è stata resa ufficiale dal comunicato azzurro, che esclude dunque i due attaccanti dal doppio impegno di :

"Constatata la loro perdurante indisponibilità, sono stati esclusi dalla lista dei convocati i calciatori Cristiano Biraghi, Gaetano Castrovilli, Federico Chiesa, Ciro Immobile. Leonardo Bonucci, da ieri indisponibile, questa sera farà rientro dopo la partita al club di appartenenza. L’elenco dei convocati, a questo punto, dopo la già comunicata esclusione dei calciatori della , si compone dei seguenti 28 calciatori".

Il nuovo elenco dei convocati di Evani si restringe dunque a 28 elementi:

Portieri: Alessio Cragno ( ), Gianluigi Donnarumma ( ), Alex Meret ( ), Salvatore Sirigu ( );

Difensori: Francesco Acerbi ( ), Alessandro Bastoni ( ), Davide Calabria (Milan), Danilo D’Ambrosio (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri Dos Santos ( ), Gian Marco Ferrari ( ), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Luca Pellegrini ( ), Alessio Romagnoli (Milan);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Matteo Pessina ( ), Roberto Soriano ( ), Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi ( ), Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenua), Lorenzo Insigne (Napoli), Kevin Lasagna ( ), Stefano Okaka Chuka (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna).