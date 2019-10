Italia-Grecia, match-ball per Euro 2020: Mancini sceglie Barella

L'Italia vuole staccare il pass per Euro 2020 con tre giornate di anticipo. Serve battere la Grecia e sperare nei risultati degli altri campi.

L' arriva al momento decisivo del percorso di qualificazione ad , dopo un cammino perfetto effettuato fino ad ora. Sei vittorie in altrettante partite, con un gioco a tratti spettacolare, che dalla Nazionale non si aspettava forse nessuno, dopo il periodo nero degli ultimi anni.

La selezione di Roberto Mancini affronterà questa sera la Grecia, in casa, allo stadio Olimpico di . La Grecia è quasi matematicamente fuori dai discorsi della qualificazione, e per questo giocherà senza niente da perdere. Noi, al contrario, con una vittoria saremmo matematicamente qualificati ad Euro 2020.

Roberto Mancini ha predicato calma e gesso in conferenza stampa, avvertendo gli Azzurri anche del pericolo di affrontare una squadra senza ormai pressioni di classifica.

"Dobbiamo passare lo scoglio della Grecia e non sarà semplice. Ha cambiato allenatore e non sappiamo come giocherà, ma per noi non dovrà cambiare niente: dobbiamo vincere questa partita per noi molto importante".

Nella stessa conferenza stampa, il commissario tecnico ha confermato che la formazione è decisa al 100% per 10/11, mentre resiste ancora un piccolo dubbio. Il ballottaggio è a centrocampo: c'è solo una maglia disponibile per Barella o Bernardeschi, ma in queste ore che precedono la gara il favorito è il centrocampista dell' .

Più agevole la partita contro il Liechtenstein per testare Bernardeschi nella nuova posizione di centrocampista. Per il resto è tutto scolpito: Acerbi ha scavalcato Romagnoli, D'Ambrosio si è guadagnato la fascia destra, mentre Immobile ha preso il posto di Belotti in attacco.

John van 't Schip, commissario tecnico della Grecia, è chiamata praticamente alla rivoluzione, per ricostruire la selezione dalle ceneri di questa qualificazione ad Euro 2020. Spazio a molti giovani, dal portiere Vlachodimos alla prima punta Koulouris.

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; D'Ambrosio, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

GRECIA (4-4-1-1): Vlachodimos; Bakakis, Siovas, Lambropoulos, Stafylidis; Mantalos, Zeca, Kourbelis, Donis; Vrousai; Koulouris.