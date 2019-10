Italia-Grecia, le formazioni ufficiali: Chiesa dal 1' in attacco

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Italia-Grecia. Mancini conferma il 4-3-3, in attacco c'è Chiesa con Immobile ed Insigne.

Queste le formazioni ufficiali di e Grecia:

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; D'Ambrosio, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

GRECIA (4-3-1-2): Paschalakis; Bakakis, Siovas, Chatzidiakos, Stafylidis; Zeca, Kourbelis, Bouchalakis; Bakasetas; Limnios, Koulouris.

Prima nel Gruppo J a punteggio pieno in virtù delle sei vittorie ottenute in altrettante partite giocate, l’Italia si appresta ad affrontare la sua sfida più importante: quella che potrebbe garantirle il pass per la fase finale di . La compagine Azzurra affronterà quindi questa sera la Grecia allo stadio Olimpico di , sapendo che la posta in palio è altissima.

Roberto Mancini disegna la Nazionale con un 4-3-3 nel quale sono D’Ambrosio, Bonucci, Acerbi e Spinazzola a comporre la linea difensiva davanti a Donnarumma.

Chiavi del centrocampo affidate come di consueto a Jorginho, con Barella e Verratti che si sistemano ai suoi fianchi da interni di destra e di sinistra. In attacco, Immobile è il perno centrale di un tridente completato da Chiesa ed Insigne.

John Van't Schip risponde con un 4-3-1-2 nel quale la cerniera di difesa davanti a Paschalakis prevede Bakakis, Siovas, Chatzidiakos e Stafylidis.

A centrocampo, Kourbelis è il vertice basso di un rombo che prevede Zeca e Bouchalakis nella linea di mediana e Bakasetas in posizione di trequartista alle spalle del duo d’attacco composto da Limnios e Koulouris.