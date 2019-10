Italia-Grecia 2-0: Jorginho e Bernardeschi, azzurri qualificati a Euro 2020

L'Italia batte la Grecia nella ripresa con il rigore di Jorginho e la rete di Bernardeschi: azzurri a Euro 2020 e primo posto matematico nel girone.

Serviva una vittoria all' di Roberto Mancini, che centra l'obiettivo e stacca il biglietto per con tre giornate di anticipo, assicurandosi anche il primo posto aritmetico nel girone. Battuta la Grecia nella ripresa con il calcio di rigore di Jorginho e la rete di Bernardeschi.

Gli azzurri prendono subito in mano il controllo del possesso palla, ma trovano di fronte una squadra ben messa in campo dal punto di vista difensivo. La prima occasione capita sul destro di Koulouris, che da posizione ravvicinata mette alla prova i riflessi di Donnarumma.

L'Italia cerca spesso Insigne per accendere la lampadina del gioco offensivo, ma il possesso lento va costantemente a spegnersi sulle strette linee della Grecia, che gioca un primo tempo aggressivo e sempre pronto al raddoppio sul portatore di palla. Poco prima dell'intervallo Mancini perde Chiesa per un problema muscolare e manda in campo Bernardeschi.

Nella ripresa il copione non cambia: gli uomini di Van't Schip difendono con quasi tutti gli uomini a ridosso della propria area e l'Italia non sfonda: Koulouris va ancora vicino al vantaggio sulla palla persa da Verratti, ma coglie solo l'esterno della rete.

Al 62' l'episodio che sblocca il match: Insigne calcia da ottima posizione e trova la netta deviazione con un braccio largo di Bouchalakis. Dagli undici metri Jorginho è impeccabile e spiazza Paschalakis.

A questo punto la squadra ospite alza il proprio baricentro e apre più spazi alla manovra azzurra: ne approfitta Bernardeschi, che calcia dal limite e trova l'angolo basso del raddoppio con l'aiuto della deviazione di Giannoulis. Nel finale gli uomini di Mancini sfiorano il tris ancora sull'asse Bernardeschi-Insigne: al fischio finale è festa azzurra.

IL TABELLINO

Italia-Grecia 2-0

Marcatori : 63' Jorginho rig., 78' Bernardeschi

ITALIA (4-3-3) : G. Donnarumma; D'Ambrosio, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella (87' Zaniolo), Jorginho, Verratti; Chiesa (39' Bernardeschi), Immobile (80' Belotti), Insigne.

GRECIA (4-3-1-2) : Paschalakis; Bakakis, Siovas, Chatzidiakos, Stafylidis; Zeca, Kourbelis, Bouchalakis (75' Giannoulis); Bakasetas (80' Mantalos); Limnios, Koulouris (67' Donis).

Arbitro : Karasev

Ammoniti : Chatzidiakos (G), Koulouris (G), Bouchalakis (G)

Espulsi : nessuno