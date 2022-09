L'Italia gioca qualche partita durante i Mondiali 2022?

La Nazionale azzurra non si è qualificata ai Mondiali 2022, ma i giocatori di Mancini saranno comunque impegnati in altre sfide.

L'Italia non partecipa ai Mondiali del 2022. Un deja-vù per milioni di tifosi, che non hanno potuto tifare la propria Nazionale nemmeno nel 2018. Il successo agli Europei 2021 e la vittoria del girone di Nations League sono soddisfazioni importanti, ma gli azzurri guarderanno il torneo nuovamente da casa.

Al pari delle altre Nazionali non impegnate in Qatar tra metà novembre e metà dicembre l'Italia non rimarrà comunque ferma durante le sfide del Mondiale: sarà impegnata in altri incontri per provare a confermarsi dopo il riscatto nella seconda parte di Nations League 2022/2023.

L'ITALIA GIOCA DURANTE I MONDIALI?

Sì, la Nazionale azzurra scenderà in campo per due amichevoli. L'Italia giocherà a Tirana contro l'Albania il 16 novembre e dunque il 20 dello stesso mese a Vienna contro l'Austria, nello stesso giorno in cui verrà disputata la gara inaugurale dei Mondiali.

Trattasi di partite amichevoli, che niente hanno a che vedere con la Nations League o le qualificazioni ad Euro 2024. La Nazionale azzurra proverà a vincere la Nations League 2022/2023 prendendo parte alla final four nel giugno del 2023.

I CONVOCATI DELL'ITALIA

Mancini diramerà la lista dei giocatori convocati per le sfide contro Albania e Austri a inizio novembre. Dopo le due sfide i calciatori di Serie A, e non solo, torneranno ai rispettivi club per allenarsi in vista delle sfide di inizio gennaio.