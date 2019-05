Italia Under 20-Giappone Under 20 dove vederla: Sky o Rai? Canale tv e diretta streaming

L'Italia Under 20 di Paolo Nicolato sfida i pari età del Giappone ai Mondiali di categoria: tutte le informazioni sul match degli azzurrini.

Vincere per tenersi stretto il primo posto del gruppo B: è questa la missione dell' Under 20, che affronta i pari età del nell'ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali di categoria con l'obiettivo di concludere da capolista e, dunque, di presentarsi nel migliore dei modi agli ottavi di finale in programma da domenica 2 giugno.

L'Italia non ha infatti problemi in questo senso: è prima a quota 6 punti, dunque a punteggio pieno, e si è già qualificata alla fase a eliminazione diretta superando di misura l' domenica, trascinata dalle prodezze di Pinamonti in attacco e di Plizzari in porta (goal decisivo e rigore parato), dopo aver già superato il nel match d'esordio della competizione.

Il Giappone, invece, non è ancora sicuro di qualificarsi agli ottavi di finale: è secondo a 4 punti, 3 in più rispetto all'Ecuador, e in caso di sconfitta e di contemporaneo successo dei sudamericani potrebbe dunque essere agganciato, con il rischio di uscire per la differenza reti (comunque al momento particolarmente favorevole).

In questa pagina tutte le informazioni su Italia Under 20-Giappone Under 20: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ITALIA UNDER 20-GIAPPONE UNDER 20: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Itaila Under 20-Giappone Under 20 DATA 29 maggio 2019, ore 18 DOVE Stadio Zdzisława Krzyszkowiaka (Bydgoszcz) ARBITRO Mustapha Ghorbal ( ) TV Sky, Rai STREAMING Sky Go, Rai Play

ORARIO ITALIA UNDER 20-GIAPPONE UNDER 20

Il match tra Italia e Giappone, valevole per l'ultimo turno del gruppo B dei Mondiali di categoria, è in programma mercoledì 29 maggio con calcio d'inizio fissato alle ore 18. Si giocherà allo stadio Zdzisława Krzyszkowiaka di Bydgoszcz, in . In contemporanea andrà in scena anche l'altra gara del raggruppamento, tra Messico ed Ecuador.

Per assistere a Italia Under 20-Giappone Under 20 esiste una doppia via: il match degli azzurrini sarà infatti visibile sia su Sky, che ha acquisito in esclusiva i diritti dei Mondiali e trasmetterà la gara sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Football, che sulla Rai attraverso Rai Sport.

Non mancano nemmeno le opzioni per quanto riguarda lo : si potrà vedere il match tra le formazioni Under 20 di Italia e Giappone sia su RaiPlay che su SkyGo, applicazioni gestite rispettivamente dalla Rai e da Sky, entrambe disponibili e utilizzabili attraverso computer, smartphone e tablet.

ITALIA UNDER 20-GIAPPONE UNDER 20 IN DIRETTA SU GOAL

Un'altra opzione per non perdersi nulla del match tra Italia Under 20 e Giappone Under 20 è quella di seguire la gara attraverso la diretta scritta di Goal: già a partire dalla mattina vi proporremo un avvicinamento al match con curiosità varie, proseguendo con le probabili formazioni e le formazioni ufficiali scelte dai due ct e, infine, raccontandovi azione per azione la sfida tra gli azzurrini e i nipponici.

ITALIA U20 (3-5-2): Plizzari; Gabbia, Del Prato, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Esposito, Pellegrini, Tripaldelli; Scamacca, Pinamonti.

GIAPPONE UNDER 20 (4-4-2): Wakahara; Sugawara, Seko, Kobayashi, Suzuki; K. Saito, Fujimoto, M. Saito, Yamada; Tagawa, Miyashiro.