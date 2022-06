L’Italia sfida la Germania, Mancini: “Metterò giocatori freschi, i giovani hanno personalità”

Il CT fa il punto alla vigilia della trasferta tedesca: “I giovani possono crescere. Spero di far debuttare Scalvini, Luiz Felipe e Caprari”.

L’Italia si appresta a tornare in campo, questa volta per affrontare il suo quarto impegno in questa edizione della UEFA Nations League. La Nazionale Azzurra, che è attualmente prima nel Gruppo 3 della Lega A in virtù dei cinque punti messi in cascina nelle prime tre uscite, martedì sera affronterà a Monchengladbach la Germania.

Le due squadre si ritrovano di fronte a dieci giorni dal primo confronto d’andata. In quell’occasione a Bologna finì 1-1 con reti di Pellegrini e Kimmich.

Roberto Mancini ha presentato la gara del Borussia-Park nella consueta conferenza stampa della vigilia.

“Siamo all’ultima partita e non sarà facile, credo che metterò in campo giocatori freschi. I più giovani in queste settimane hanno avuto la possibilità di allenarsi con i più esperti e la cosa è importante, perché si può migliorare a livello di personalità”.

Nelle ultime uscite si è vista una Nazionale molto rinnovata, ma le buone prestazioni non sono mancate.

“Hanno giocato calciatori che sono stati poco insieme e che erano alla loro prima volta, pensavo che potessero fare più fatica. Abbiamo fatto un buon lavoro, ma c’è ancora tanto lavoro da fare. Quando saremo dominanti come l’altra squadra e fluidi in avanti, allora saremo un passo in avanti. Ci sono però già tante cose buone”.

Il nuovo ciclo Azzurro riparte dai giovani.

“Hanno avuto personalità, possiamo trovare giovani interessanti ovunque. In Serie B ci sono ragazzi di Serie A partiti in prestito perché non ritenuti ancora pronti, ma si tratta di scelte. I ragazzi devono avere la possibilità di giocare, devono avere fiducia. Si può andare in B o nelle Primavere, non è detto. Nella storia ci sono tanti esempi di giocatori passati direttamente in prima squadra e molto presto in Nazionale”.

Mancini ha parlato delle condizioni di Scamacca.

“Vediamo come sta, quando è uscito dall’ultima gara era distrutto”.

Contro la Germania potrebbero esserci nuovi debutti.

“Scalvini è molto bravo, è tecnico, ha fisico e può giocare in due ruoli. Ha bisogno di fare esperienza, ma può diventare un grande calciatore. Anche Luiz Felipe può diventare importante, spero di poterti far debuttare e di fare lo stesso con Caprari che è stato infortunato per quindici giorni”.

L’Italia sta continuando a mostrare una certa difficoltà nel trovare la via della rete.

“La mediana deve essere molto offensiva, se uno copre gli altri devono attaccare. L’abbiamo fatto con l’Ungheria e un po’ meno con l’Inghilterra. Scamacca deve imparare a muoversi, ha il fisico per far salire la squadra. Deve essere decisivo in area capendo dove andrà la palla. Serve intuito in area di rigore”.

Mancini ha parlato della possibilità di perdere Insigne.

“Vedremo, non lo so. Dipenderà da come starà e da cosa accadrà nel campionato americano. Parliamo di un grande giocatore che ha dato tanto alla Nazionale”.

La Germania non è l’avversario più semplice da affrontare.

“E’ una squadra che gioca anche meglio del passato ed ha tanti talenti. Stanno alti e tengono bene il campo e il possesso. Affronteremo una delle squadre migliori”.