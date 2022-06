Italia-Germania dove vederla? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Inizia l'avventura in Nations League per l'Italia, che sfida la Germania: ecco le informazioni su dove vedere la partita in tv e streaming.

Accarezzato il sogno del successo nell'edizione 2020/21, in cui si è fermata solo in semifinale contro la Spagna, l'Italia inizia una nuova avventura in Nations League: il primo avversario degli uomini di Roberto Mancini, inseriti nel gruppo 3 della Lega A, è la Germania.

Si tratta di una classica del calcio europeo che riporta alla mente dolci ricordi azzurri, come il 4-3 di Messico 1970, il 3-1 della finale dei Mondiali 1982 o il 2-0 nella semifinale del 2006. L'ultimo confronto tra Italia e Germania è però datato 15 novembre 2006: 0-0 in amichevole a San Siro, pochi mesi dopo l'eliminazione dagli Europei proprio per mano tedesca.

Il gruppo 3 della Lega A della Nations League 2022/23 comprende anche Inghilterra e Ungheria. Proprio gli ungheresi e gli inglesi saranno i prossimi avversari della squadra di Mancini nel raggruppamento.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Italia-Germania di Nations League in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

ORARIO ITALIA-GERMANIA

Italia-Germania, gara d'esordio del gruppo 3 di Nations League, si giocherà al Dall'Ara di Bologna sabato 4 giugno 2022. Il calcio d'inizio della sfida tra la Nazionale azzurra e quella tedesca è in programma alle ore 20.45.

DOVE VEDERE ITALIA-GERMANIA IN TV

Come tutte le partite dell'Italia, anche quella contro la Germania sarà trasmessa dalla Rai. In particolare, la gara si potrà vedere su Rai 1.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Saranno Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro il telecronista e la seconda voce che racconteranno Italia-Germania su Rai 1.

ITALIA-GERMANIA IN DIRETTA STREAMING

Italia-Germania si potrà vedere anche in diretta streaming gratis su Rai Play, o accedendo al sito oppure scaricando l'app su computer, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-GERMANIA

Senza l'infortunato Immobile e con Belotti deludente contro l'Argentina, potrebbe toccare a Scamacca sostenere il peso dell'attacco, affiancato da Bernardeschi e Pellegrini. Ancora ko Insigne e Verratti. In difesa Bastoni al posto di Chiellini, che non giocherà più in Nazionale. In mezzo al campo dentro Tonali.

Germania con Timo Werner centravanti, sostenuto dal trio Havertz-Muller, Sané. In difesa Rudiger, appena passato al Real Madrid. In mezzo al campo spera Musiala, ma la coppia di centrali dovrebbe essere formata da Goretzka e Gundogan.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Tonali; Bernardeschi, Belotti, Pellegrini. Ct. Mancini

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Schlotterbeck, Raum; Gundogan, Goretzka; Havertz, Muller, Sané; Werner. Ct. Flick