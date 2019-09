Italia-Germania 2006 Legends: data, orario, giocatori, diretta tv e streaming

Italia-Germania 2006 si rigioca: tutte le informazioni su data, orario, giocatori e su dove seguire la partita delle Legends in tv e streaming.

E' stata una delle partite che ha segnato la storia del calcio italiano e della nostra nazionale: - 2006 si giocherà ancora, con le leggende azzurre in campo.

Nel Mondiale del trionfo furono Grosso e Del Piero a decidere la superfida di contro i tedeschi, ma dopo 13 anni la Germania ha la possibilità di vendicarsi.

In palio stavolta non c'è l'accesso alla finale di Coppa del Mondo, ma l'onore della vittoria in una sfida eterna. Molti campioni del 2006 hanno già confermato la loro presenza.

E' nata così la Azzurri Legends, che farà il suo esordio contro la Germania in quella che sarà presumibilmente la prima di una serie di partite che vedranno impegnati gli ex campioni azzurri.

In questa pagina troverete tutte le informazioni su Italia-Germania 2006 Legends: data e orario, giocatori che parteciperanno e programmazione e della partita.

ITALIA-GERMANIA 2006 LEGENDS: DATA E ORARIO

Italia-Germania 2006 Legends si giocherà lunedì 7 ottobre 2019 allo Sportpark Ronhof di Furh (in terra tedesca). Fischio d'inizio fissato per le ore 18.00.

DOVE VEDERE ITALIA-GERMANIA 2006 LEGENDS IN TV

Non è ancora prevista una programmazione tv per Italia-Germania 2006 Legends, ma è probabile che nei prossimi giorni verrà annunciato se e dove verrà trasmesso il match.

ITALIA-GERMANIA 2006 LEGENDS DIRETTA STREAMING

Come per la programmazione tv, si attende ancora l'annuncio riguardo a un'eventuale diretta streaming di Italia-Germania 2006 Legends sui social o sui canali ufficiali delle due federazioni.

GIOCATORI ITALIA-GERMANIA 2006 LEGENDS

Questi i giocatori che parteciperanno a Italia-Germania Legends:

Azzurri Legends: Totti, Cannavaro, Pirlo, Gattuso, Zambrotta.

DFB All-Stars: Klinsmann, Bertold, Frings, Nowotny.

* lista in aggiornamento