Italia-Galles dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Italia e Galles si sfidano per il 1° posto nella 3ª giornata del Girone A di Euro 2020: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

ITALIA-GALLES: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Italia-Galles

Italia-Galles Data: 20 giugno 2021

20 giugno 2021 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: Rai 1 (numero 1 e 501 HD digitale terrestre), Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre, Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite)

Rai 1 (numero 1 e 501 HD digitale terrestre), Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre, Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite) Streaming: Rai Play, Sky Go e NOW

L'Italia di Roberto Mancini e il Galles di Robert Page si giocano il 1° posto del Girone A di Euro 2020 nello scontro diretto della 3ª giornata di gare. Gli Azzurri guidano la graduatoria a punteggio pieno e sono già qualificati agli ottavi di finale del torneo, mentre i Dragoni inseguono in 2ª posizione con 4 punti, frutto di un pareggio nel match inaugurale contro la Svizzera e del successo con la Turchia.

Per Italia e Galles si tratta del primo confronto nella fase finale di un Europeo, ma le due Nazionali si sono affrontate in tutto 9 volte in gare ufficiali, con un bilancio positivo per gli azzurri di 7 vittorie e 2 affermazioni dei britannici. L'unica affermazione in Italia dei Dragoni risale al 4 giugno 1988, quando una rete di Ian Rush mandò k.o. la squadra di Vicini.

La squadra di Mancini, per chiudere il girone al primo posto, ha a disposizione 2 risultati su 3: gli Azzurri possono infatti vincere o pareggiare. L'unico risultato negativo sarebbe la sconfitta, che condannerebbe la Nazionale ad un piazzamento in 2ª posizione. Il miglior piazzamento ottenuto dal Galles agli Europei sono i quarti di finale conquistati nell'edizione 1976.

Gli Azzurri sono finora ancora imbattuti a Roma agli Europei e ai Mondiali, con un bilancio di 10 vittorie e 2 pareggi nelle partite disputate nelle fasi finali. Manuel Locatelli e Ciro Immobile fanno parte della folta schiera dei capocannonieri attuali del torneo con 2 goal segnati ciascuno. In questa pagina tutte le informazioni su Italia-Galles: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ITALIA-GALLES

Italia-Galles si disputerà la sera di domenica 20 giugno 2021 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la prima fra le due Nazionali in una fase finale degli Europei, è in programma per le ore 18.00.

Tifosi e appassionati avranno diverse possibilità per seguire Italia-Galles in diretta tv. La Rai trasmetterà la partita in chiaro su Rai 1 (canali 1 e 501 HD del digitale terrestre), mentre gli abbonati Sky potranno vederla sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre, Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

La telecronaca sulla Rai sarà curata da Alberto Rimedio, coadiuvato da Antonio Di Gennaro come commentatore, mentre Fabio Caressa e Beppe Bergomi cureranno la telecronaca su Sky.

La sfida Italia-Galles sarà trasmessa anche in diretta streaming. Sulla Rai sarà possibile seguirla in chiaro attraverso Rai Play, mentre gli abbonati Sky potranno vederla grazie a Sky Go. In entrambi i casi, da pc o notebook sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, mentre sui dispositivi mobili come tablet e smartphone occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android.

L'alternativa è costituita da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette agli utenti che acquistano il pacchetto Sport di vedere le partite di Euro 2020.

consentirà ai suoi lettori di seguireancheCollegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, dal calcio d'inizio fino al fischio finale, con la descrizione delle azioni più importanti, dei goal e degli eventi.

Mancini potrebbe fare un po' di turnover per la terza gara del girone. Davanti al portiere Donnarumma, in difesa a destra è probabile l'inserimento di Toloi, mentre a sinistra Emerson potrebbe far riposare Spinazzola. In mezzo partirà dal 1' Acerbi al posto dell'infortunato Chiellini. A centrocampo, non sarà ancora presente Verratti, che è sulla via del recupero ma probabilmente non sarà della gara. È probabile così la conferma di Jorginho nel ruolo di playmaker e di Cristante e Locatelli in quello di mezzali. Davanti è probabile l'innesto di Chiesa al posto di uno fra Berardi e Insigne, mentre per il ruolo di centravanti è vivo il ballottaggio fra Immobile e Belotti. Cerca spazio anche Bernardeschi.

Il Ct. gallese Page si affiderà al 4-3-3 che ha contraddistinto i Dragoni nelle prime due uscite. Il trio offensivo sarà composto da Bale, Moore e James (favorito su Wilson), con Ramsey in mediana con Morrell e Allen. Mepham e Rodon duo mediano, Connor Roberts e Davies esterni davanti al portiere Ward.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Cristante, Jorginho, Locatelli; Bernardeschi, Belotti, Chiesa.

GALLES (4-3-3): Ward; C. Roberts, Rodon, Mepham, B. Davies; Allen, Morrell, Ramsey; James, Moore, Bale.