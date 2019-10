Italia, Florenzi debilitato dall'influenza: salta Grecia e Liechtenstein

Florenzi non risponderà alla convocazione di Mancini dopo la sindrome influenzale accusata negli ultimi giorni. Salta Grecia e Liechtenstein.

L' di Roberto Mancini perde un altro pezzo in vista della doppia sfida contro Grecia e Liechtenstein, incontri validi per le qualificazioni a .

Dopo Stefano Sensi, infortunatosi ieri sera durante Inter-Juventus, anche Alessandro Florenzi non risponderà alla convocazione dell'Italia a causa della sindrome influenzale che lo ha debilitato negli ultimi giorni.

Florenzi d'altronde non è stato nemmeno convocato per le gare della contro Wolfsberger e . Inoltre stamattina l'esterno giallorosso si è presentato a Villa Stuart per una visita di controllo.

Mancini quindi dovrà fare a meno di Florenzi mentre si presenteranno regolarmente a Coverciano gli altri quattro giocatori della Roma convocati in azzurro: Mancini, Spinazzola, Cristante e Zaniolo.