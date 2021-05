Italia, il flop è ormai abitudine: undici anni senza trofei europei

L'era della Serie A protagonista in Europa è passata da tempo: i club italiani non hanno mai sofferto così tanto nella storia del calcio continentale.

L'elenco dei caduti è lungo, inesorabile, spalmato nel tempo. Nel 2020 prima e nel 2021, come tessere del domino, tutti i club italiani hanno abbandonato Champions ed Europa League. L'ultima è stata la Roma, contro il Manchester United. Per l'ennesima stagione, la Serie A non porterà nel proprio palmares un trofeo continentale. Dejavù, routine preoccupante.

Prima l'Inter, dunque Napoli, Atalanta, Lazio, Juventus, Milan e infine la già citata Roma, tutte le squadre italiane hanno lasciato spazio alle inglesi, grandi dominatrici di Europa League e Champions, competizioni a cui tra qualche mese si unirà la Conference League, riportando a tre i tornei, come ai tempi della defunta Coppa delle Coppe.

Sono undici stagioni che l'Italia non porta trofei alla fonte del calcio italiano, annegata in un calcio vecchio e senza più i grandissimi campioni, almeno non quelli in rampa di lancio o nel momento migliore della carriera: i vari Ribery, Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic in A solo a fine carriera. Con le dovute eccezioni, ovviamente.

I tempi dell'Italia dominatrice in Europa o comunque grande protagonista sono ormai il passato e il flop annuale è ormai divenuto abitudine e deja-vù, tanto che la normalità oramai sembra essere questa e i trionfi del passato solamente una vecchia storia raccontata dalle vecchie generazioni. Basti pensare che nella storia dei club italiani non si era mai visto un tale intervallo di tempo senza trofei.

E' la prima vera grande epoca dell'Italia senza trofei, visto e considerando che al massimo nell'intera storia delle competizioni europei, la Serie A non ha avuto trofei solamente all'inizio, con sette annate tra Real Madrid e Benfica prima dell'arrivo del Milan. Qualcosa di non paragonabile per l'avvio stesso dei tornei continentali e comunque inferiore agli attuali undici anni di negatività estrema.

Nel 2010 l'Inter ha vinto la Champions e il Mondiale per Club, da allora è calato il sipario. Le ambizioni sono rimaste, affettate però dalle vere protagonista d'Europa: su tutte oviamente la Liga, che ha messo insieme 20 trofei tra Champions, Europa League e Supercoppa Europea.

Dietro le spagnole l'abisso, fino alla Premier League, che si è comunque distinta con 6 titoli e il settimo in arrivo grazie a Chelsea-Manchester City in finale di Champions League. Briciole per il Bayern Monaco, con tre coppe, e per il Porto, campione dell'Europa League nel 2011.

Tra l'altro, l'Italia si spinge oltre, scendendo ancor più in basso considerando come non abbia mai vinto l'Europa League/Coppa UEFA nel nuovo millennio: devastata dal Manchester United, la Roma ha fallito l'accesso alla finale, quella persa dall'Inter nell'estate del 2020. Bisogna come noto scavare fino al 1999 per trovare il Parma. Da allora hanno vinto russe, ucraine, turche e olandesi.

Ad avvicinarsi al trionfo in una delle due competizioni, la già citata Inter nel 2020, nonchè la Juventus contro Barcellona e Real Madrid in finale di Champions: in tutte e tre le occasioni però i superman di Conte e Allegri sono stati sconfitti dalla kryptonite delle spagnole, a ben vedere alla fine anche abbastanza nettamente.

Le big d'Italia sono nuovamente sette, ma lontane anni luce dall'essere le vecchie sette sorelle. Sono vecchie e non giovani, sono poco attive e limitate nei movimenti, nel trovare trionfi e strappare consensi. Nel 1999 Parma e Lazio vincevano rispettivamente Coppa UEFA e Coppa delle Coppe, nel 2021 l'unica semifinalista italiana è stata la Roma, battuta 6-2 nel match d'andata prima dell'eliminazione.

All'orizzonte non sembra esserci un miglioramento immediato per le italiane. Nel 2021/2022 sarà sempre la solita solfa? Probabilmente, visto e considerando come inglesi e spagnole abbiano ormai una marcia in più rispetto ai club di Serie A, senza nuovi grandi campioni su cui puntare. Il roster sembra quasi completo, con un solo dubbio: Roma o Sassuolo.

A poche giornate dal termine, sembra essere limitata all'esclusione di una delle due la rosa delle sette squadre presenti in Europa: ci sarà sicuramente l'Inter in Champions, con Milan, Lazio, Juventus, Atalanta e Napoli in una delle due competizioni. Tra neroverdi e giallorossi l'ultimo stop disponibile per la Conference League. Poi, sarà il campo a parlare, per provare a spazzare via l'era di nulla.