Italia femminile qualificata ai Mondiali 2023: missione compiuta

Grazie al successo contro la Romania, la formazione di Bartolini si aggiudica il primo posto e il pass per i Mondiali di scena il prossimo anno.

L'Italia femminile giocherà i Mondiali 2023. Dopo la mancata, nuova, qualificazione della Nazionale azzurra maschile al torneo qatariota in programma a novembre, arriva la soddisfazione del pass ottenuto dalle ragazze di Milena Bertolini. Missione compiuta, come capolista del proprio raggruppamento.

Nel decimo e ultimo turno del girone G di qualificazione UEFA; infatti, l'Italia ha avuto la meglio 2-0 sulla Romania grazie alle reti di Giacinti e Boattin. Un risultato che permette alla Nazionale azzurra di distanziare la Svizzera e volare al torneo che si disputerà nel 2023.

Dopo aver partecipato a Francia 2019, in cui è arrivata fino ai quarti, battuta dall'Olanda finalista, l'Italia si conferma dunque come partecipatnte ai Mondiali, di scena in Australia e Nuova Zelanda, con gli Stati Uniti Campione uscente e ancora favorita per la vittoria finale.

Per l'Italia ci sarà da riscattare anche la deludente spedizione agli Europei del 2022, edizione che non ha portato avanti il movimento azzurro in termini di risultati assoluti. A proposito di Mondiali, invece, l'ultimo torneo ha visto il raggiungimento dei quarti come nel 1991 in terra cinese.