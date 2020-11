Italia-Estonia dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Test amichevole per l'Italia di Mancini contro l'Estonia: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

ITALIA-ESTONIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -Estonia

-Estonia Data: 11 novembre 2020

11 novembre 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : Rai 1

Rai 1 Streaming: Rai Play

Test amichevole per l'Italia di Mancini, che per l'occasione sarà sostituito in panchina da Evani a causa della positività al Covid-19. L'allenatore azzurro ha convocato ben 41 giocatori per i tre impegni della squadra, che prima affronterà l'Estonia e poi dovrà tornare in campo in contro e ..

L'ultima sfida degli azzurri contro l'Estonia risale al giugno 2011 in occasione delle qualificazioni agli Europei: in quel caso furono Giuseppe Rossi, Cassano e Pazzini a regalare il netto successo. Il bilancio dei sei precedenti pende totalmente a favore dell'Italia, che ha sempre vinto anche con risultati piuttosto netti.

Per quanto riguarda la Nations League gli uomini di Mancini inseguono proprio la Polonia al secondo posto nel girone e a un punto di distacco dalla vetta. L'Estonia occupa invece l'ultimo posto del proprio gruppo e dovrà affrontare la Macedonia del Nord e la Georgia.

Qui potete trovare tutte le informazioni su Italia-Estonia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ITALIA-ESTONIA

Italia-Estonia si giocherà allo stadio Artemio Franchi di Firenze, casa della , nella serata di mercoledì 11 novembre 2020. Il fischio d'inizio della sfida è fissato alle ore 20.45.

La partita amichevole Italia-Estonia sarà trasmessa dalla Rai. La sfida di Firenze, che precede il doppio impegno in Nations League, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Rai 1.

Italia-Estonia potrà essere seguita anche in diretta : basterà collegarsi al sito della Rai, oppure scaricare l'applicazione gratuita Rai Play, disponibile su dispositivi come pc, smartphone e tablet.

IN DIRETTA SU GOAL

Anche Goal vi offrirà una diretta scritta di Italia-Estonia. Vi introdurremo alla gara con le notizie della vigilia, le statistiche sul match e le probabili formazioni, per poi raccontarvi minuto per minuto tutta la partita del Franchi.

Tra i pali Cragno parte in vantaggio su Sirigu, mentre a destra Calabria potrebbe festeggiare la convocazione con un posto da titolare. Esordio anche per Bastoni accanto a Romagnoli al centro della difesa. Cristante e Tonali favoriti per un posto accanto al playmaker Jorginho, mentre davanti Belotti guiderà il tridente con Orsolini ed El Shaarawy. Scalpitano dalla panchina Grifo, Berardi e Bernardeschi.

Altre squadre

Sappinen guida il reparto offensivo estone con Vassiljev libero di agire tra le linee sulla trequarti. Sugli esterni di centrocampo spazio a Lilvak e Sinyavskiy, mentre Kait e Kreida completano la mediana.

Ecco la Goal 50: i migliori 50 giocatori al mondo

ITALIA (4-3-3): Cragno; Calabria, Romagnoli, Bastoni, Emerson; Cristante, Jorginho, Tonali; Orsolini, Belotti, El Shaarawy. All. Evani

ESTONIA (4-4-1-1): Hein; Teniste, Baranov, Kuusk, Pikk; Lilvak, Kait, Kreida, Sinyavskiy; Vassiljev; Sappinen. All. Voolaid