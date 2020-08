Italia, effettuati tamponi e test sierologici: nessun positivo al COVID-19

Tutti negativi i test effettuati sulla rosa della Nazionale. Immobile e compagni si preparano a sfidare Bosnia e Olanda per la Nations League.

Riecco l' . Prima dell'inizio del campionato, toccherà alla Nazionale di Roberto Mancini scendere in campo. Doppio impegno di alle porte: venerdì 3 settembre contro la , lunedì 7 in casa dell' .

I 35 giocatori azzurri convocati da Mancini, da Donnarumma a Caputo passando per Bonucci, sono arrivati nella serata di ieri a Coverciano. E immediatamente si sono sottoposti a tampone e test sierologici, come spiega la 'Gazzetta dello Sport', per scoprire eventuali positività al COVID-19.

Ebbene, tutti i test hanno dato esito negativo. Nessun giocatore della Nazionale ha contratto il virus. E dunque l'intera rosa, compreso il commissario tecnico, può tirare un sospiro di sollievo.

Di tempo dall’ultima volta ne è passato. Oggi ci ritroviamo con lo stesso entusiasmo di quando ci siamo salutati. Si parte. FORZA AZZURRI! 🇮🇹 #LB19 #VivoAzzurro pic.twitter.com/GFHTayjpZe — Leonardo Bonucci (@bonucci_leo19) August 30, 2020

Ora parola al campo, come detto. Saranno la Bosnia e l'Olanda a testare le qualità dell'Italia, che non scende in campo addirittura dal novembre del 2019: l'ultimo impegno di Immobile e compagni è la gara di qualificazione agli Europei stravinta per 9-1 contro l'Armenia.