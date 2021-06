Italia bella e solida: dieci gare senza subire reti e Mancini 'vede' Pozzo

Vincendo contro la Svizzera, l’Italia si è portata a 29 risultati utili consecutivi. Nelle ultime dieci partite zero i goal subiti e 31 quelli fatti.

Seconda uscita dell’Italia a Euro 2020 e seconda vittoria. Ancora con un netto 3-0, questa volta contro la Svizzera. Gli Azzurri guidati da Roberto Mancini non smettono di stupire ed anzi fanno sognare. Un Paese intero si sta stingendo attorno ad una Nazionale che vince, convince e sembra non sbagliare un solo colpo.

L’Italia, tra le compagini sin qui viste all’opera nella massima competizione continentale, è tra quelle che propone il calcio migliore in assoluto. Le trame offensive sono da ‘squadra di club’, i meccanismi dal centrocampo in su sono oleati alla perfezione ed il numero di occasioni create in ogni partita è incredibile.

Negli occhi di tutti ci sono ovviamente le reti che stanno trascinando l’Italia in questa primissima parte della competizione, ma se l’attacco è un fiore all’occhiello della squadra di Mancini, anche la difesa non è da meno.

Linea alta e soprattutto una straordinaria solidità. Ci sono dei numeri importanti a premiare il lavoro della retroguardia Azzurra e a spiegare quanto bene stia facendo, uno in particolare: l’Italia non subisce reti da dieci partite.

Nel 2021 la sua porta è ancora inviolata e per trovare l’ultima squadra capace di segnare un goal agli Azzurri bisogna tornare al 14 ottobre 2020. Allora, si giocava a Bergamo una sfida valida per la quarta giornata della UEFA National League contro l'Olanda e a perforare Dunnarumma fu Van de Beek che trovò al 25’ la rete che valse l’1-1 finale.

Da allora, i portieri Azzurri non hanno più raccolto palloni ‘nel sacco’, eguagliando quanto fatto dall’Italia di Vicini tra il 1989 ed il 1990, mentre nel frattempo sono stati ben 31 i goal segnati. Uno score incredibile che si traduce quindi in dieci vittorie consecutive senza subire reti. Ma c’è di più.

Una difesa così forte, unita ad un attacco così prolifico, sta garantendo una continuità di risultati ‘storica’. Vincendo contro la Svizzera infatti, gli uomini di Roberto Mancini hanno allungato a 29 la striscia dei risultati utili consecutivi.

L’Italia non perde dal 10 settembre 2018. Allora fu il Portogallo a piegare gli Azzurri 1-0 in una sfida di UEFA Nations League. Da quella sfida del Da Luz di Lisbona sono arrivate 24 vittorie accompagnate da 5 pareggi.

Questo vuol dire che è ad un solo passo lo storico record dell’Italia di Vittorio Pozzo che tra il 24 novembre 1935, ovvero un Italia-Ungheria 2-2, ed il 20 luglio 1939, Finlandia-Italia 2-3, riuscì a restare imbattuta per 30 partite.

In quell’arco temporale, gli Azzurri riuscirono a vincere una Coppa Internazionale, le Olimpiadi del 1936 ed i Campionati del Mondo del 1938.

Contro il Galles quindi l’Italia avrà un motivo in più per non perdere. In palio non ci sarà solo il primo posto nel Gruppo A di Euro 2020, ma anche la possibilità di eguagliare un record che resiste da 82 anni.