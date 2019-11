Italia da urlo: la vittoria contro l'Armenia vale 9 record storici

L'Italia di Mancini stabilisce 9 nuovi record con l'undicesima vittoria di fila nel girone di qualificazione a Euro 2020.

L' travolge l'Armenia e consolida a punteggio pieno il primato nel girone di qualificazione a . Nove reti come i nove record raggiunti dagli azzurri nella serata che chiude il cammino verso la fase finale.

Con DAZN segui la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Migliorato il primato assoluto di vittorie consecutive già stabilito con la : sono undici ora le partite vinte di fila, si tratta di un record anche per Roberto Mancini, che allunga su Pozzo dopo averlo sorpassato nel precedente turno.

Il ct jesino raggiunge inoltre Arrigo Sacchi per il maggior numero di vittorie (13) di un singolo allenatore dopo le prime 19 gare. L'Italia stabilisce inoltre il record di 10 vittorie consecutive in un singolo girone di qualificazione per un Europeo, come pure il record di vittorie in partite consecutive (14) nei gironi eliminatori per i campionati europei.

Restando in tema di gironi per i campionati europei, i ragazzi di Mancini stabiliscono il primato assoluto di imbattibilità in gare consecutive, ben 40, aggiungendo a questo il primato di 10 vittorie consecutive in un anno solare.

Chiudono lo splendido elenco di traguardi il record assoluto di vittorie in un anno solare, sempre 10: superata la striscia di 9 successi stabilito nel 1990 ed eguagliato quello del 1994, 2000 e 2003. Si tratta del miglior 'en-plein' di vittorie su gare disputate in un anno solare, esattamente dieci su dieci.