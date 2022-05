Senza Mondiali, il 2022 della Nazionale azzurra sarà solamente all'insegna della Nations League. Inizia il nuovo percorso nel nuovo torneo UEFA, utile sia per conquistare il trofeo, sia per avere un vantaggio in vista degli Europei del 2024. Roberto Mancini ha diramato i convocati per le sfide di giugno.

L'Italia se la vedrà contro Ungheria, Germania ed Inghilterra in un girone a dir poco duro, con ben quattro gare previste nel mese di giugno. Cinque, considerando anche la gara contro l'Argentina, la 'Finalissima' prevista per il primo del mese. Da lì, gli incontri della Nations League.

Ben 39 i convocati di Mancini per le sfide che aspettano l'Italia: un numero ben più alto rispetto al passato, considerando le cinque sfide da disputare. Prima volta nella Nazionale azzurra per Pinamonti dell'Empoli e Frattesi del Sassuolo, mentre torna in azzurro Spinazzola dopo un anno dagli Europei vinti in terra inglese.

Non figurano tra i convocati Balotelli, reduce dai cinque goal segnati in Turchia, così come Joao Pedro. Immobile out per infortunio. Non convocati causa k.o anche Castrovilli, Chiesa e Toloi.

I convocati dell'Italia:

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Davide Calabria (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Emerson Palmieri Dos Santos (Olympique Lyonnais), Alessandro Florenzi (Milan), Manuel Lazzari (Lazio), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho Frello Jorge Luiz (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Gianluca Caprari (Verona), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Bioty Kean (Juventus), Andrea Pinamonti (Empoli), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma).