Italia-Cina Femminile dove vederla? Canale tv e diretta streaming

L'Italia femminile affronta la Cina per approdare ai quarti dei Mondiali: le formazioni e dove vedere il match in tv e streaming.

Prima gara ad eliminazione diretta per l' femminile, che dopo aver superato la fase a gironi si prepara a sfidare la negli ottavi di finale del Mondiale: in palio c'è un posto nei quarti del torneo e la voglia di continuare a lottare per raggiungere il miglior piazzamento possibile.

L'Italia è approdata agli ottavi di finale come prima del proprio girone, nonostante la sconfitta nell'ultimo match contro il (eliminato agli ottavi nel match contro le padrone di casa della . La Cina ha invece raggiunto il terzo posto nel girone B, subendo appena una rete nelle tre gare giocate.

Tutto su Italia-Cina Femminile: dalle formazioni, a dove vedere il match in tv e streaming.

ITALIA-CINA FEMMINILE: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Italia-Cina femminile DATA 24 giugno 2019, ore 18.00 DOVE , Francia ARBITRO Alves Batista (Brasile) TV RAI, Sky STREAMING RaiPlay, Sky Go

ORARIO ITALIA-CINA FEMMINILE

La gara tra Italia e Cina Femminile valida per i Mondiali femminili 2019 si giocherà martedì 25 giugno 2019: appuntamento a Montpellier, Francia, alle 18.

Italia-Cina sarà visibile sia sulla RAI, sia su Sky: nel primo caso la gara verrà trasmessa in diretta televisiva su Rai 1, mentre nel secondo su Sky Sport Uno e Sky Sport Mondiali.

Per gli abbonati a Sky, Italia-Cina Femminile potrà essere vista grazie all'app di Sky Go, mentre per chi volesse seguire la gara in chiaro basterà avere l'app RaiPlay o collegarsi al sito web. In entrambi i casi match visibile con tablet, pc e smartphone.

IN DIRETTA SU GOAL

L'ottavo di finale tra Italia e Cina potrà essere seguito minuto per minuto anche su Goal: il prepartita, il racconto della gara e dunque i commenti riguardo il destino della Nazionale femminile in terra francese.

ITALIA (4-3-1-2): Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Galli, Giugliano, Cernoia; Girelli; Mauro, Bonansea.

CINA (4-4-2): Shimeng; Han Peng, Wu Haiyan, Lin Yuping, Liu Shanshan; Wang Shuang, Zhang Rui, Wang Yan, Gu Yasha; Shanshan Wang, Li Ying.