Il giovane talento del Chelsea è il capocannoniere del Mondiale Under 20 nel 2019. Meglio di lui solo Haaland. E nel 2024 può consacrarsi.

"Chi era costui?". Non l'avrà pensata letteralmente come Don Ferrante sul filosofo Carneade, ma gran parte dell'Italia del pallone ha reagito così alla notizia del passaggio di Cesare Casadei dall'Inter al Chelsea la scorsa estate.

Un anno dopo, il nostro Paese ha scoperto le qualità di un ragazzo che negli anni a venire può rappresentare un punto di riferimento tecnico per la nostra nazionale.

La grande amarezza della sconfitta in finale del Mondiale Under 20 non può cancellare quello che è stato un percorso straordinario della squadra di Nunziata.

Un messaggio di speranza al nostro movimento e alla nazionale maggiore, con il CT Roberto Mancini che potrebbe finalmente smettere la sua affannosa ricerca di antenati italiani nelle linee ereditarie di mezzo Sudamerica e poter iniziare a contare su ragazzi cresciuti calcisticamente in Italia.

Dalla spedizione in Argentina, Casadei torna con il titolo di capocannoniere del Mondiale di categoria: 7 reti segnate, di cui due doppiette. A mancare è stato solo il gioiello finale.

Un bottino che gli permette di diventare il miglior marcatore italiano in una competizione FIFA. Anche meglio di Paolo Rossi, 'fermo' a quota 6 nel Mondiale di Spagna '82, e di Totò Schillaci che a Italia '90 eguagliò 'Pablito'.

Meglio di lui solo Erling Haaland, chje ne segnò 9 nel 2019 ma ben 7 in una sola partita contro l'Honduras (12-0 per la Norvegia).

Se il 2023 è stato l'anno della crescita, il prossimo potrebbe essere per Casadei l'anno della consacrazione. E chissà che all'interno di una rosa, quella del Chelsea, ricca di campioni ma che è reduce da un deludentissimo dodicesimo posto anche il ventenne ravennate non possa trovare una possibilità.