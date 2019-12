E' di nuovo Italia-Brasile: a Fortaleza la rivincita di USA '94

Le leggende di Brasile e Italia si sfideranno a Fortaleza in una rivincita della finale di USA ’94: in campo anche Bebeto, Baresi, Cafù e Zola.

Quella del 17 luglio del 1994 che ha visto protagoniste e , non è stata una partita che gli italiani ricordano con gioia.

Quel giorno infatti si giocò negli , a Pasadena, la finale dei Mondiali del 1994 e se la Nazionale verdeoro in quella occasione di laureò per la quarta volta nella storia campione del mondo, quella Azzurra lasciò il campo tra le lacrime dopo una dolorosissima sconfitta ai calci di rigore.

A quasi 25 anni da quella giornata storica, l’Italia potrà prendersi la sua rivincita, anche se questa volta in palio non ci sarà purtroppo il titolo di campione del mondo. La CBF, la Federcalcio brasiliana, ha infatti annunciato che il prossimo 9 gennaio leggende di quel Brasile e leggende di quella Nazionale Azzurra, si affronteranno di nuovo in un match che si giocherà all’Estadio Presidente Vargas di Fortaleza.

Tra i tanti campioni che scenderanno in campo Taffarel, Cafù. Aldair, Branco, Dunga, Mazinho e Bebeto, mentre tra gli altri, a rappresentare l’Italia ci saranno Baresi, Albertini, Berti, Apolloni, Benarrivo, Costacurta, Zola, Massaro, Tassotti, Evani, Casiraghi e Mussi, ma anche leggende che non presero parte alla spedizione del 1994 come Vierchowod, Schillaci, Eranio, Panucci e Paolo Rossi.