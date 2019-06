Italia-Brasile Femminile dove vederla: Sky o Rai? Canale tv e diretta streaming

L'Italia vuole chiudere il girone dei Mondiali femminili a 9 punti col Brasile: tutto sulle formazioni e come seguire il match in tv e streaming.

Serviva una vittoria e così è stato: l' è già qualificata per gli ottavi di finale dei Mondiali femminili, resta da capire se come prima, seconda o migliore terza. E la gara contro il darà la risposta a questa domanda.

Alle azzurre basterà un pareggio per avere la certezza del primo posto: salirebbero a quota sette, bottino inarrivabile per e Brasile, ferme a tre e in ancora in piena lotta per il passaggio del turno dopo l'entusiasmante scontro di giovedì che ha visto il trionfo delle oceaniche.

Italia che arriva all'appuntamento col morale alle stelle per la cinquina rifilata alla Giamaica, la sua vittoria più larga ai Mondiali al pari dello 0-5 con cui venne battuto il Taipei Cinese nella prima edizione del 1991.

Il Brasile non potrà permettersi calcoli: per le sudamericane conterà soltanto vincere. Un pareggio o una sconfitta potrebbe condannarle a una clamorosa eliminazione.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Italia-Brasile Femminile: dalle notizie relative alle formazioni a come seguire la partita in diretta tv e streaming.

ITALIA-BRASILE FEMMINILE IN TV E STREAMING

PARTITA Italia-Brasile Femminile DATA 18 giugno 2019, 21.00 DOVE Stade du Hainaut, Valenciennes ARBITRO Lucila Venegas (MEX) TV Rai, Sky STREAMING RaiPlay, Sky Go

ORARIO ITALIA-BRASILE FEMMINILE

Italia-Brasile Femminile si giocherà alle ore 21 di martedì 18 giugno 2019 allo 'Stade du Hainaut' di Valenciennes, impianto che ospita le gare dell'omonima squadra di Ligue 2.

La sfida tra Italia e Brasile Femminile sarà trasmessa il diretta su Sky ai canali Sky Sport Mondiali (202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport Uno (201 del satellite e 472 del digitale terrestre). Match visibile anche in chiaro sulla Rai, precisamente sul canale Rai 2.

Gli abbonati Sky potranno guardare Italia-Brasile Femminile in diretta con Sky Go, applicazione dedicata. Chi non è abbonato potrà fare uso di RaiPlay, piattaforma web su cui guardare i programmi Rai senza registrazione e gratuitamente.

IN DIRETTA SU GOAL

Su Goal non vi perderete nemmeno un dettaglio della partita: ampio pregara con tutte le ultime relative alle formazioni e alle scelte ufficiali dei due commissari tecnici, fino al fischio d'inizio e al racconto in diretta testuale delle azioni migliori.

ITALIA (4-3-1-2): Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Giugliano, Galli, Cernoia; Girelli; Bonansea, Mauro. All. Bertolini

BRASILE (4-4-2): Barbara; Santos, Kathellen, Monica, Tamires; Andressa, Andressinha, Thaisa, Debinha; Marta, Cristiane. All. Vadao