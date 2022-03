Italia-Bosnia Under 21 dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

ITALIA-BOSNIA UNDER 21: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita:Italia-Bosnia Under 21

• Data: Martedì 29 marzo 2022

• Orario: 17:30

• Canale TV: Rai 2

• Streaming: RaiPlay, rai.

Dopo il pari deludente a Podgorica contro il Montenegro, l'Italia Under 21 guidata dal commissario tecnico Nicolato torna in campo nelle qualificazioni agli Europei 2023 di categoria.

La selezione azzurra affronta i pari età della Bosnia allo stadio 'Nereo Rocco' di Trieste in una sfida che mette in palio punti preziosi in ottica qualificazione.

Gli 'Azzurrini' non sono riusciti ad approfittare del ko della capolista del Gruppo F, la Svezia, a novembre scorso in Irlanda, mancando il sorpasso in vetta. L'Italia ha raggiunto a quota 14 proprio gli scandinavi ma resta potenzialmente a +3 alla luce di una partita in meno disputata finora.

Nel percorso di qualificazione, l'Italia è ancora imbattuta con quattro vittorie e due pareggi nelle sei gare disputate, ma dovrà fare molta attenzione alla Bosnia, reduce da due vittorie di fila.

La nazionale balcanica è a quota 11 (in 8 incontri) e vuole agganciare in vetta al raggruppamento l'accoppiata Italia-Svezia.

All'andata, l'Italia di Nicolato riuscì ad imporsi a Zenica col risultato di 2-1: dopo la partenza super degli 'Azzurrini' con le reti di Okoli e Vignato tra il 19' e il 27', il goal di Barisic all'80' non è bastato alla Bosnia, che nonostante i tentativi nel finale si è dovuta arrendere.

L'articolo prosegue qui sotto

Tutto su Italia-Bosnia Under 21: dalle formazioni, a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO ITALIA-BOSNIA UNDER 21

Italia-Bosnia Under 21 si gioca martedì 29 marzo 2022 allo stadio 'Nereo Rocco' di Trieste. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 17:30.

DOVE VEDERE ITALIA-BOSNIA UNDER 21 IN TV

La partita tra Italia e Bosnia Under 21 sarà trasmessa in diretta tv sulla Rai, più precisamente su Rai 2.

ITALIA-BOSNIA U21 IN DIRETTA STREAMING

Italia-Bosnia Under 21 sarà visibile anche in streaming con RaiPlay, il servizio offerto dalla Rai: basterà collegarsi al sito o scaricare l'app su smart tv, PC, smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-BOSNIA UNDER 21

ITALIA U21 (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Lovato, Okoli, Parisi; Portanova, Esposito, Ricci; Colombo, Lucca, Vignato.

BOSNIA U21 (4-2-3-1): Cetkovic; Dedic, Pavlovic, Barisic, Nikic; Begic, I. Savic; Drljo, Basic, M. Savic; Masic.