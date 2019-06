Italia-Bosnia, a Torino per avvicinarsi a Euro 2020: Quagliarella insidia Belotti

L’Italia torna in campo per sfidare la Bosnia nel match di qualificazione a Euro 2020. Belotti e Quagliarella si contendono una maglia da titolare.

Reduce dalla più che convincente vittoria ottenuta contro la Grecia e capolista solitaria nel Gruppo J con nove punti messi in cascina in tre partite, l’ si appresta a tornare in campo e lo fa sapendo che contro la avrà la possibilità di allungare la sua striscia positiva e di compiere un passo importante verso la qualificazione a .

Rispetto alla partita di Atene Roberto Mancini non dovrebbe proporre molti cambi. All’Allianz Stadium di il commissario tecnico Azzurro ripartirà dall’ormai consueto 4-3-3 e da quelle che nelle ultime uscite sono diventate vere e proprie certezze.

Per quanto riguarda la linea di difesa l’unico vero dubbio sembra riguardare l’out di destra. Florenzi potrebbe fare spazio ad uno tra Gianluca Mancini e De Sciglio, con l’atalantino al momento in leggero vantaggio. Per il resto retroguardia confermata con Bonucci e Chiellini al centro ed Emerson Palmieri chiamato ad agire sull’out di sinistra.

Trio di mediana scolpito, con Jorginho che prenderà ancora le chiavi del centrocampo con Barella e Verratti sistemati in posizione di interni di destra e sinistra. Mancini nella giornata di lunedì ha provato anche Pellegrini, ma il gioiello del dovrebbe essere ancora favorito per una maglia da titolare.

Qualche dubbio in più riguarda il tridente offensivo. Rispetto alla gara con la Grecia dovrebbe tornare dal 1’ Federico Bernardeschi al posto di Chiesa, con Insigne confermato sul versante mancino. Al centro dell’attacco potrebbe esserci ancora Belotti, ma non sono escluse le opzioni Quagliarella e proprio Chiesa (che potrebbe agire da falso 9).

Sul fronte Bosnia, Prosinecki dovrebbe disegnare la squadra con un modulo speculare a quello Azzurro. Rispetto a Tampere, dove è arrivata una pesante sconfitta contro la Finlandia, le novità più importanti dovrebbero riguardare il centrocampo dove Pjanic e Gojak si prenderanno le maglie da titolare al posto di Besic e Cimirot.

In attacco Dzeko sarà il perno centrale di un tridente completato da Visca e Vrancic.

Di seguito le probabili formazioni di Italia-Bosnia:

ITALIA (4-3-3): Sirigu; G.Mancini, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Bernardeschi, Belotti, Insigne.

BOSNIA (4-3-3): Sehic; Bicakcic, Sunjic, Zukanovic, Civic; Gojak, Pjanic, Saric; Visca, Dzeko, Vrancic.