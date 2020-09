Italia-Bosnia, le formazioni ufficiali: c'è Sensi, Belotti guida l'attacco

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Italia-Bosnia: Mancini si affida ad un 4-3-3, in attacco tocca a Chiesa, Belotti e Insigne.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Biraghi; Lo. Pellegrini, Sensi, Barella; Chiesa, Belotti, Insigne.

BOSNIA (4-3-3): Sehic; Cipetic, Sunjic, Sanicanin, Kolasinac; Cimirot, Hadziahmetovic, Gojak; Visca, Dzeko, Hodzic.

Si apre ufficialmente all’Artemio Franchi di Firenze l’avventura dell’Italia nella seconda edizione della UEFA . Gli Azzurri, inseriti nel Gruppo 1 della Lega A, affrontano nel loro match di debutto la Bosnia.

Per l’occasione, Roberto Mancini opta per un 4-3-3 nel quale la linea difensiva davanti a Donnarumma è composta da Florenzi, Bonucci, Acerbi e Biraghi.

A centrocampo, Sensi si sistema in cabina di regia, mentre ad agire da interni in mediana sono Lorenzo Pellegrini e Barella. In attacco, Belotti è il perno centrale di un tridente completato da Chiesa ed Insigne.

Modulo speculare per Dusan Bajevic che davanti a Sehic disegna una linea difensiva che prevede Cipetic e Kolasinac sugli esterni e Sunjic e Sanicanin al centro.

Cimirot, Hadziahmetovic e Gojak compongono il trio di mediana mentre in avanti sono Visca e Hodzic ad agire a supporto della punta centrale Dzeko.