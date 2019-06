Italia-Bosnia dove vederla? Canale tv e diretta streaming

L'Italia cerca il quarto successo nel gruppo J contro la Bosnia: tutte le notizie sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Dopo la convincente prestazione offerta sul campo della Grecia, l' di Mancini cerca il quarto successo nel gruppo J contro la temibile , sconfitta a sorpresa dalla Finlandia nell'ultimo turno. Gara dal sapore del 'match point' per gli azzurri, che in caso di vittoria darebbero una forte 'spallata' alle squadre avversarie in ottica primo posto.

La coppia bianconera Chiellini-Bonucci torna a casa nel suggestivo teatro dello Stadium per guidare una squadra azzurra giovane e ricca di talento. Una Nazionale completamente rinnovata nel segno della qualità: un centrocampo molto tecnico e un reparto offensivo che può offrire varie alternative per un mix di freschezza ed esperienza.

Situazione delicata invece per una Bosnia che ha fin qui raccolto soltanto quattro punti in tre partite: una sola vittoria di misura contro l'Armenia per la squadra di Prosinecki, che deve assolutamente evitare altri passi falsi per restare in corsa verso . Qui sotto troverete tutte le informazioni su Italia-Bosnia: dalle ultime sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ITALIA-BOSNIA: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Italia-Bosnia DATA 11 giugno 2019, 20.45 DOVE Allianz Stadium, ARBITRO Xavier Estrada Fernandez ( ) TV Rai 1 STREAMING RaiPlay

ORARIO ITALIA-BOSNIA

Italia-Bosnia andrà in scena martedì 11 giugno alle ore 20.45. Si gioca all'Allianz Stadium di Torino, dove gli azzurri hanno pareggiato le ultime quattro gare.

Italia-Bosnia sarà visibile in chiaro sulla Rai : il match sarà trasmesso su Rai1 con collegamento previsto a partire dalle 20.30. La telecronaca sarà affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Paola Ferrari in studio per il post partita.

Gli appassionati potranno seguire Italia-Bosnia anche in diretta collegandosi al sito di RaiPlay attraverso il proprio PC, tablet o smartphone.

Mancini opererà qualche cambio rispetto alla gara vinta in Grecia: maglia da titolare per Bernardeschi nel tridente, insieme a lui Insigne e uno tra Belotti, Chiesa e Quagliarella col primo favorito. Tutto confermato a centrocampo. In difesa l'unica novità dovrebbe essere Gianluca Mancini nel ruolo di terzino destro.

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Mancini, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Bernardeschi, Belotti, Insigne.

BOSNIA (4-3-3): Sehic; Bicakcic, Sunjic, Zukanovic, Civic; Gojak, Pjanic, Saric; Visca, Dzeko, Vrancic.