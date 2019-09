Italia, Bonucci in conferenza: "I razzisti? Abbiamo la tecnologia per trovarli"

Leonardo Bonucci alla vigilia di Armenia-Italia: "Siamo qui per far punti, Mkhitaryan bell'acquisto della Roma. Emre Can? Penso solo alla nazionale".

Meno uno ad Armenia- , gara che potrebbe aprire ulteriormente agli azzurri di Roberto Mancini le porte degli Europei in programma il prossimo anno. Match analizzato alla vigilia da Leonardo Bonucci, presente accanto al ct nella conferenza stampa di presentazione.

"L'Armenia è una squadra dura da affrontare, hanno ottenuto un risultato importante in Grecia e questo ha aumentato il loro entusiasmo. Sappiamo che tutti danno il massimo contro l'Italia, ma noi siamo venuti qui per ottenere punti. Mkhitaryan? La ha fatto un ottimo acquisto. Sono sicuro che si adatterà e farà bene ai giallorossi".

Bonucci ha parlato ai giornalisti presenti del grave infortunio rimediato dal 'gemello' Giorgio Chiellini. In Armenia toccherà a lui raccogliere la fascia di capitano dal braccio del compagno.

"Gli auguriamo il meglio. Ci mancheranno la sua esperienza, il suo carisma, la sua leadership, il suo talento, la sua capacità di aiutare i suoi compagni di squadra durante i momenti difficili. Speriamo che torni presto".

Una parola, Bonucci l'ha spesa anche sul caso del momento: gli ululati razzisti che alcuni tifosi del hanno riservato domenica a Romelu Lukaku, venendo peraltro giustificati dalla Curva Nord dell' .

"È una situazione delicata. Abbiamo la tecnologia per trovarli e non farli rientrare negli stadi. Non succede solo in Italia, l'abbiamo visto in tutta Europa ed è una cosa che deve essere combattuta. Il comunicato degli ultras? Non posso commentarlo, perché non l'ho letto".

Altro caso, ma relativo alla , è l'esclusione dalla lista Champions di Emre Can, che in mattinata non ha fatto nulla per nascondere il proprio dissenso e la propria delusione.