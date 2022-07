Italia-Belgio femminile dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Terza partita del girone: l'Italia affronta il Belgio agli Europei femminili. Tutto sul match, le formazioni e dove seguirla in TV e streaming.

ITALIA-BELGIO FEMMINILE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita : Italia-Belgio femminile

: Italia-Belgio femminile Data : 18 luglio 2022

: 18 luglio 2022 Orario: 21.00

Canale tv : Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport (canale 252)

: Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport (canale 252) Streaming: Rai Play, SkyGo, NOW

Terzo appuntamento per l'Italia femminile agli Europei: dopo Francia e Islanda per le Azzurre c'è la sfida contro il Belgio, a chiusura della fase a gironi.

Le Azzurre sono reduci dal pareggio contro l'Islanda per 1-1, tra paura e orgoglio, acciuffato nella ripresa grazie alla rete di Bergamaschi che tiene in vita il discorso qualificazione,

Il Belgio, invece, ha perso nella seconda gara contro la Francia pur creando qualche problema alle francesi: al vantaggio di Diani ha risposto la belga Cayman, prima del definitivo 2-1 di Mbock Bathy.

In questa pagina troverete tutte le informazioni su Italia-Belgio, seconda partita della Nazionale Azzurra femminile agli Europei: dove vedere il match in tv e streaming e le formazioni.

ORARIO ITALIA-BELGIO FEMMINILE

La sfida tra Italia e Belgio femminile, in programma lunedì 18 luglio 2022, verrà disputata al "Manchester City Academy Stadium" di Manchester: il fischio d'inizio è fissato per le 21.00.

DOVE VEDERE ITALIA-BELGIO FEMMINILE IN TV

Sarà possibile seguire Italia-Belgio femminile in diretta TV gratis, in chiaro, sulla Rai, e precisamente su Rai 1: in alternativa sarà possibile seguire il match su Sky, e precisamente su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252).

ITALIA-BELGIO FEMMINILE IN DIRETTA STREAMING

Sarà possibile seguire Italia-Belgio anche in diretta streaming: la sfida sarà visibile su Rai Play e sui servizi online della Rai. Tramite l'app Sky Go, invece, gli abbonati Sky potranno seguire l'evento incluso nel proprio abbonamento.

IN DIRETTA SU GOAL

Sarà possibile seguire Italia-Belgio femminile in diretta anche su GOAL: con il nostro live vi consentiremo di non perdervi le azioni più importanti della sfida valida per gli Europei femminili 2022.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-BELGIO FEMMINILE

ITALIA FEMMINILE (4-4-2): Giuliani; Di Guglielmo, Gama, Linari, Boattin; Bergamaschi, Rosucci, Simonetti, Bonansea; Girelli, Giacinti 6.5. Ct Bertolini.

BELGIO FEMMINILE (4-2-3-1): Evrard; Vangheluwe, Kees, De Neve, Philtjens; Vanhaervermaet, Biesmans; Dhont, De Caigny, Cayman; Wullaert. Ct Serneels.