Italia-Belgio dove vederla: Canale 20 o Rai? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Italia e Belgio di fronte per la finale terzo-quarto posto di Nations League: tutte le informazioni sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

ITALIA-BELGIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Italia-Belgio

Italia-Belgio Data: 10 ottobre 2021

10 ottobre 2021 Orario: 15:00

15:00 Canale tv: Rai Uno

Rai Uno Streaming: Rai Sport e Rai Play

Non è riuscita a proseguire un 2021 da sogno, l'Italia di Mancini. Sconfitta per 2-1 contro la Spagna nella semifinale di Nations League, la Nazionale azzurra dovrà accontentarsi della finalina terzo-quarto posto, in attesa di proseguire nelle qualificazioni Mondiali.

Di fronte all'Italia, per strappare il bronzo della Nations League ci sarà il Belgio, che è stato sconfitto dalla Francia nella seconda semifinale, subendo una clamorosa rimonta da 2-0 a 2-3 nel secondo tempo.

Sarà così un rematch del quarto di finale che si è giocato all'Europeo, vinto 2-1 dagli azzurri a Monaco di Baviera. È l'ultimo precedente tra le due squadre.

Qui potete trovare tutto ciò che c'è da sapere su Italia-Belgio: dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

ORARIO ITALIA-BELGIO

La finalina terzo-quarto posto della seconda edizione della Nations League tra Italia e Belgio si giocherà domenica 10 ottobre 2021 alle ore 15:00: appuntamento allo Stadium di Torino, casa della Juventus.

Italia-Belgio sarà trasmessa in diretta tv esclusiva dalla Rai. Per assistere al match tra gli azzurri e basterà sintonizzarsi su Rai Uno. La telecronaca della sfida sarà affidata come di consueto ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.

Italia-Belgio sarà visibile non soltanto in diretta tv, ma anche in diretta streaming: basterà nello specifico collegarsi al sito di Rai Sport, oppure al sito di Rai Play, con la possibilità in quest'ultimo caso di scaricare anche la relativa applicazione su dispositivi come pc, smartphone o tablet.

La partita potrà essere seguita anche su Goal attraverso la nostra diretta testuale: vi racconteremo la gara minuto per minuto.

Mancini potrebbe attuare tante rotazioni per l'ultima partita, dando occasioni a chi non è partito titolare nella prima partita di Nations League.

Martinez, cosiì come Mancini, potrebbe valutare di dare chances ai tanti giovani che erano in panchina contro la Francia.

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Calabria, Acerbi, Bastoni, Dimarco; Pellegrini, Cristante, Verratti; Berardi, Raspadori, Chiesa. All. Mancini

BELGIO (3-4-3): Casteels; Boyata, Denayer, Theate; Saelemaekers, Dendoncker, Vanaken, Carrasco; De Ketelaere, Trossard; Batshuayi. All. Martinez