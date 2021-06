Italia-Austria, i tre azzurri in tribuna sono Chiellini, Florenzi e Castrovilli

Chiellini e Florenzi infortunati, Gaetano Castrovilli nemmeno in panchina: tre azzurri non prenderanno parte a Italia-Austria.

Dai 26 convocati, togliete tre nomi. Giorgio Chiellini, Alessandro Florenzi e Gaetano Castrovilli non saranno della partita in Italia-Austria.

Il difensore e capitano della Juventus è ancora infortunato ed anche Florenzi non ha ancora recuperato dopo l'infortunio accusato contro la Turchia. Castrovilli, invece, è il giocatore sacrificato per scelta tecnica, da un regolamento che prevede un massimo di 12 giocatori in panchina. Mancini ha preferito portare con sè Pessina e Cristante come centrocampisti (oltre a Locatelli, al quale è stato preferito Verratti), oltre al giovane Raspadori.

Scorrendo la formazione ufficiale, al posto del centrale bianconero agirà Acerbi accanto a Bonucci, mentre terzino destro - in luogo dell'ex giocatore della Roma - ci sarà Giovanni Di Lorenzo.